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BRAČNI PAR POGINUO U UKRAJINSKOM VAZDUŠNOM NAPADU: Među teško povređenima i tinejdžer

Ana Đokić

27. 07. 2026. u 07:25

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DVE osobe su poginule u ukrajinskom vazdušnom napadu u Rostovu na Donu, saopštio je jutros guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar.

БРАЧНИ ПАР ПОГИНУО У УКРАЈИНСКОМ ВАЗДУШНОМ НАПАДУ: Међу тешко повређенима и тинејџер

Foto: Printscreen

- Noćašnji ukrajinski vazdušni napad imao je tragične posledice. Dve osobe, bračni par, poginule su u Rostovu na Donu. Pet osoba je povređeno u različitom stepenu, od kojih su dve u teškom stanju, među njima tinejdžer - napisao je guverner na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

Ranjenima je ukazana medicinska pomoć, a prema rečima guvernera, medicinsko osoblje preduzima sve neophodne mere. On je izrazio saučešće porodicama i prijateljima preminulih, kao i podršku i saučešće povređenima, obećavši da će dobiti svu potrebnu pomoć.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga, ruske trupe napadaju vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa visokopreciznim vazdušnim, pomorskim i kopnenim oružjem, kao i bespilotnim letelicama.

(Tanjug)

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