BRAČNI PAR POGINUO U UKRAJINSKOM VAZDUŠNOM NAPADU: Među teško povređenima i tinejdžer

DVE osobe su poginule u ukrajinskom vazdušnom napadu u Rostovu na Donu, saopštio je jutros guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar.

Foto: Printscreen

- Noćašnji ukrajinski vazdušni napad imao je tragične posledice. Dve osobe, bračni par, poginule su u Rostovu na Donu. Pet osoba je povređeno u različitom stepenu, od kojih su dve u teškom stanju, među njima tinejdžer - napisao je guverner na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

🔥 While Belgorod is still assessing the situation, Rostov definitely got no sleep last night. A powerful attack has been reported on the local port. Waiting for updates. pic.twitter.com/2gdBvpBqcb — N.Λ.O. News (@NLO_News) July 27, 2026

Ranjenima je ukazana medicinska pomoć, a prema rečima guvernera, medicinsko osoblje preduzima sve neophodne mere. On je izrazio saučešće porodicama i prijateljima preminulih, kao i podršku i saučešće povređenima, obećavši da će dobiti svu potrebnu pomoć.

🇺🇦⚠️ 🇷🇺 ⚠️ Ukrainian drones attacked Rostov-on-Don, Russia, earlier tonight.



Railway infrastructure was reportedly targeted.



A multi-story residential building was struck by one drone (seen in the attached photo). pic.twitter.com/On0yqw5FWW — #Insider_News (@insider_der) July 27, 2026

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga, ruske trupe napadaju vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa visokopreciznim vazdušnim, pomorskim i kopnenim oružjem, kao i bespilotnim letelicama.

(Tanjug)