BRAČNI PAR POGINUO U UKRAJINSKOM VAZDUŠNOM NAPADU: Među teško povređenima i tinejdžer
DVE osobe su poginule u ukrajinskom vazdušnom napadu u Rostovu na Donu, saopštio je jutros guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar.
- Noćašnji ukrajinski vazdušni napad imao je tragične posledice. Dve osobe, bračni par, poginule su u Rostovu na Donu. Pet osoba je povređeno u različitom stepenu, od kojih su dve u teškom stanju, među njima tinejdžer - napisao je guverner na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.
Ranjenima je ukazana medicinska pomoć, a prema rečima guvernera, medicinsko osoblje preduzima sve neophodne mere. On je izrazio saučešće porodicama i prijateljima preminulih, kao i podršku i saučešće povređenima, obećavši da će dobiti svu potrebnu pomoć.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga, ruske trupe napadaju vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa visokopreciznim vazdušnim, pomorskim i kopnenim oružjem, kao i bespilotnim letelicama.
(Tanjug)
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