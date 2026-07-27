MILIJARDE U BESPILOTNE UBICE: Nova era ratovanja bez ljudskih pilota! (VIDEO)

TRKA za razvoj autonomnih bespilotnih borbenih aviona ulazi u novu fazu, a vodeće svetske odbrambene kompanije sve intenzivnije predstavljaju svoje modele i ubrzavaju proizvodnju.

Foto: U.S. Air Force/USAF

Na međunarodnom vazduhoplovnom sajmu u Farnborou jasno je pokazano da će upravo ova klasa letelica biti jedan od najvažnijih segmenata vojne industrije u narednim decenijama.

Američke kompanije "Boing", "Dženeral atomiks" i "Anduril", kao i evropski "Erbas", predstavile su svoje programe razvoja bespilotnih borbenih aviona koji će u budućnosti leteti zajedno sa lovcima sa posadom, izvršavati najrizičnije zadatke i značajno povećati borbene sposobnosti vazduhoplovstva.

Najveću pažnju privukao je "Boing", koji je predstavio svoj avion "Goust bet", jedini model koji je već operativan.

Dok su konkurenti izložili makete u prirodnoj veličini, "Boing" je prikazao letelicu koja je već učestvovala u multinacionalnoj vojnoj vežbi pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država, a prethodno je uspešno izvela i bojevo gađanje vazdušnog cilja.

-Imamo najzreliju saradničku borbenu letelicu. Na ovom programu radimo od 2017. godine. Ovo što vidite ispred sebe je stvarna letelica, izjavio je potpredsednik kompanije "Boing" za razvoj i strategiju Bernd Peters.

Foto: U.S. Air Force/USAF

Istovremeno, konkurenti tvrde da su uspeli da nadoknade zaostatak. Kompanija "Anduril" navodi da je za samo dve godine napravila veći napredak nego što su neke druge kompanije ostvarile tokom čitave decenije.

-Umesto malih postepenih koraka, mi pravimo velike iskorake, rekao je viši potpredsednik kompanije Džejson Levin.

Američko ratno vazduhoplovstvo već je pokrenulo program "Collaborative Combat Aircraft (CCA)", čiji je cilj formiranje prve flote poluautonomnih bespilotnih borbenih aviona. U okviru prve faze programa, ugovori za proizvodnju dodeljeni su kompanijama "Dženeral atomiks" i "Anduril".

Prema planovima Pentagona, do kraja decenije trebalo bi da bude nabavljeno više od 150 ovakvih letelica. Očekuje se da će njihova cena biti najviše trećina cene lovca F-35, čija vrednost premašuje 80 miliona dolara.

Pored razvoja samih aviona, američko ratno vazduhoplovstvo ubrzano radi i na razvoju softvera koji će omogućiti visok stepen autonomije tokom izvršavanja borbenih zadataka.

Ugovore za razvoj sistema misijske autonomije dobilo je šest kompanija, među kojima je i "Lokid Martin", koji je saopštio da je njegov bespilotni borbeni avion već u fazi proizvodnje i da će prvi let obaviti naredne godine.

Ni Evropa ne želi da zaostane u ovoj tehnološkoj trci.

"Erbas" je u Farnborou predstavio novi model "U760 rejvenstorm", za koji očekuje da će ući u operativnu upotrebu početkom naredne decenije. Do tada će kompanija testirati model "U740 valkira", a prvi probni letovi planirani su već ove godine.

rt.rs

BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina