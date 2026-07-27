Nesreće

STRAVIČNA NESREĆA NA PRUŽNOM PRELAZU: Voz naleteo na automobil kod Odžaka, strahuje se da ima mrtvih

Ana Đokić

27. 07. 2026. u 10:58

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TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se oko 9.20 sati na putu Lalić-Odžaci, a strahuje se da ima nastradalih i povređenih.

СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА НА ПРУЖНОМ ПРЕЛАЗУ: Воз налетео на аутомобил код Оџака, страхује се да има мртвих

V.K.

Do nesreće je, prema saznanjima, došlo kada je voz naleteo na putničko vozilo na pružnom prelazu.

Na lice mesta je izašla policija i Hitna pomoć, ali i vatrogasci.

(Telegraf)

Uskoro opširnije

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