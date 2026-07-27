STRAVIČNA NESREĆA NA PRUŽNOM PRELAZU: Voz naleteo na automobil kod Odžaka, strahuje se da ima mrtvih
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se oko 9.20 sati na putu Lalić-Odžaci, a strahuje se da ima nastradalih i povređenih.
Do nesreće je, prema saznanjima, došlo kada je voz naleteo na putničko vozilo na pružnom prelazu.
Na lice mesta je izašla policija i Hitna pomoć, ali i vatrogasci.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
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