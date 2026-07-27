STRAVIČNA NESREĆA NA PRUŽNOM PRELAZU: Voz naleteo na automobil kod Odžaka, strahuje se da ima mrtvih

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se oko 9.20 sati na putu Lalić-Odžaci, a strahuje se da ima nastradalih i povređenih.

V.K.

Do nesreće je, prema saznanjima, došlo kada je voz naleteo na putničko vozilo na pružnom prelazu.

Na lice mesta je izašla policija i Hitna pomoć, ali i vatrogasci.

(Telegraf)

Uskoro opširnije