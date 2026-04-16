SEVERNOATLANSKA alijansa na teritoriji Finske uvežbava scenarije oružanog sukoba sa Rusijom, izjavio je za ruske medije ambasador Rusije u Finskoj Pavel Kuznjecov. Istovremeno, on je ukazao da je rusko-finska saradnja zamrznuta, kao i da Moskva čeka da Helsinki bude spreman za nastavak razgovora, ali da neće sama insistirati na njima.

Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

- Povećavaju se obim i broj vojnih vežbi na teritoriji Finske, uz učešće velikih formacija zemalja NATO-a i uvežbavanje različitih scenarija provokacija u okviru oružanog sukoba sa Rusijom - naveo je Kuznjecov. Kako je napomenuo diplomata, finska Laponija, koja se smatra rodnim mestom Deda Mraza, postaje poligon za jedinice NATO-a koje vežbaju borbene operacije u arktičkim uslovima. On je dodao da ovakve akcije već počinju da pokreću opravdana pitanja među stanovnicima regiona.

Finska gubi kontrolu nad teritorijom

Nakon potpisivanja vojnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako je primetio Kuznjecov, Finska čak neće moći da kontroliše šta se uvozi na njenu teritoriju, dodajući da se to odnosi na "očuvanje nacionalnog suvereniteta Finske, koji je bio jedan od ključnih argumenata vlasti prilikom ulaska u NATO“.

- Ne smemo zaboraviti Sporazum o odbrambenoj saradnji između Finske i Sjedinjenih Država potpisan krajem 2023. godine, koji predviđa mogućnost razmeštanja američkih vojnika i oružja u 15 finskih vojnih baza i objekata - navodi Kuznjecov, naglasivši da se „na tim objektima stvaraju zone gde će Fincima biti zabranjen pristup“.

Odnos Helsinkija i Moskve

Prema rečima ambasadora, prekid odnosa i zatvaranje granice sa Rusijom imali su razarajući uticaj ne samo na istočne i severne delove Finske.

- Trenutna socioekonomska situacija ovde se možda može uporediti sa krizom koju je zemlja doživela 1990-ih - primetio je Kuznjecov.

On je ukazao da je tada Finska ušla u duboku recesiju usled kolapsa trgovine sa istočnim zemljama nakon raspada Sovjetskog Saveza.Sada Helsinki ponavlja isti scenario, ali na sopstvenu inicijativu, dodao je ruski ambasador.

Diplomata je istakao da je, u atmosferi špijunomanije i fanatične potrage za navodnim znacima „hibridnog uticaja“ Moskve, postalo nebezbedno iznositi bilo kakve blagonaklone ili čak neutralne stavove o Rusiji.

Prema rečima ambasadora, danas je svaki pokušaj suprotstavljanja partijskoj liniji prepun optužbi za „pomaganje neprijatelju“, a održavanje kontakta sa ruskim predstavnicima se doživljava gotovo kao izdaja.

Rusija je zabrinuta zbog namere finske vlade da zakonski omogući razmeštanje nuklearnog oružja u zemlji i u potpunosti će uzeti u obzir takvu mogućnost u svojoj nuklearnoj doktrini, poručio je Kuznjecov.

Podrška kijevskog režima

Kuznjecov je ukazao da je Finska već isporučila Kijevu 32 paketa vojne pomoći u ukupnoj vrednosti od 3,2 milijarde evra, ali ne planira da se zaustavi na tome.



Ako Finska odluči da obnovi odnose sa Moskvom, moraće da uzme u obzir interese Rusije, poručio je diplomata.

- Finska je sada na potezu - zaključio je Kuznjecov.

Podsetimo, početkom oktobra, predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio je da se Rusija „svih ovih godina ne bori protiv Oružanih snaga Ukrajine ili Ukrajine“, već protiv celog NATO-a.

Moskva smatra da su isporuke zapadnog oružja na teritoriji Ukrajine, kao i transportna sredstva NATO-a, legitimni vojni ciljevi.

Rusija poslednjih godina primećuje neviđene aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva ih „obuzdavanjem ruske agresije“.

Ruske vlasti su više puta izrazile zabrinutost zbog vojno-političkog gomilanja snaga bloka u Evropi. Kremlj je izjavio da Rusija ni za koga ne predstavlja pretnju, ali da neće ignorisati dejstva koja su potencijalno opasna po njene interese.

(Sputnjik)

Bonus video:

