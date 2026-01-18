PODLO: Jedna žena masirala deku (91), druga mu ukrala novac i nakit iz stana

DEVEDESETJEDNOGODIŠNjI muškarac je 16. januara, opljačkan u Zagrebu nakon što je u svoj stan pustio nepoznatu ženu koja mu je ponudila masažu.

Foto: pixabay

Dok je žena bila u stanu sa 91-godišnjim muškarcem, druga, za sada nepoznata osoba, iskoristila je otključana vrata i ukrala novac i nakit iz jedne od soba.

Visina materijalne štete još nije utvrđena, a krivična istraga je u toku.

(Indeks)