Region

PODLO: Jedna žena masirala deku (91), druga mu ukrala novac i nakit iz stana

Novosti online

18. 01. 2026. u 20:30

DEVEDESETJEDNOGODIŠNjI muškarac je 16. januara, opljačkan u Zagrebu nakon što je u svoj stan pustio nepoznatu ženu koja mu je ponudila masažu.

ПОДЛО: Једна жена масирала деку (91), друга му украла новац и накит из стана

Foto: pixabay

Dok je žena bila u stanu sa 91-godišnjim muškarcem, druga, za sada nepoznata osoba, iskoristila je otključana vrata i ukrala novac i nakit iz jedne od soba.

Visina materijalne štete još nije utvrđena, a krivična istraga je u toku.

(Indeks)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!