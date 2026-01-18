TOMPSONOVI PRECI BILI SRBI: Dokument iz 18. veka dokaz da su se Perkovići iz Čavoglava pokatoličili
ISTORIČAR Goran Šarić izjavio je da ima dokument iz 18. veka kad su se Perkovići iz Čavoglava pokatoličili.
Kaže da Hrvati idu na Tompsona slušajući srpske narodnjake.
- U Dalmatinskoj zagori više-manje ako nisu Srbi, onda su se ženili i udavali i mešali i upravo odatle dolazi to najgore ustaštvo i srbofobija - rekao je Šarić.
Kaže da je u Srbiji upoznao mnogo ljudi koji ne slušaju srpsku narodnu muziku, ali da takve u Hrvatskoj nije upoznao.
- Srbija je popularnom kulturom "uništila" Hrvatsku - rekao je istoričar.
