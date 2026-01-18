Region

TOMPSONOVI PRECI BILI SRBI: Dokument iz 18. veka dokaz da su se Perkovići iz Čavoglava pokatoličili

Novosti online

18. 01. 2026. u 16:00

ISTORIČAR Goran Šarić izjavio je da ima dokument iz 18. veka kad su se Perkovići iz Čavoglava pokatoličili.

ТОМПСОНОВИ ПРЕЦИ БИЛИ СРБИ: Документ из 18. века доказ да су се Перковићи из Чавоглава покатоличили

Foto: Printskrin

Kaže da Hrvati idu na Tompsona slušajući srpske narodnjake.

- U Dalmatinskoj zagori više-manje ako nisu Srbi, onda su se ženili i udavali i mešali i upravo odatle dolazi to najgore ustaštvo i srbofobija - rekao je Šarić. 

Kaže da je u Srbiji upoznao mnogo ljudi koji ne slušaju srpsku narodnu muziku, ali da takve u Hrvatskoj nije upoznao.

- Srbija je popularnom kulturom "uništila" Hrvatsku - rekao je istoričar.











