"PRISTAJEM NA SVE KAO OČAJNA LJUBAVNICA": Milanović u svom stilu odgovorio Plenkoviću
PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović poručio je premijeru Andreju Plenkoviću da pristaje na sve kao očajna ljubavnica kada je o imenovanju novih ambasadora reč.
"Pristajem na sve, kao očajna ljubavnica. Neka se gospoda dogovore i neka prestanu da traže trunku u tuđem oku, a ne vide balvan u vlastitom, jedan dobar balvan od dalmatinske česmine (borovine). Jer ja sam spreman na debeli kompromis u interesu funkcionisanja službe. Recimo da ovdašnji veleposlanik koji je tu šest godina, a to je stvarno već dovoljno, ode negde drugde ili ne znam koji su planovi, to se mora rotirati", rekao je Milanović.
Milanović je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da se mora sesti i dogovoriti buduci da je odluka zajednička, odnosno da su Plenković i on supotpisnici u odlučivanu, a da predsednik Republike potpisuje akreditacije.
"Ne očekuju valjda da potpišem ono što donesu iz centrale HDZ-a. To tako ne funkcioniše", kazao je Milanovići dodao:
"Sve što je predloženo od HDZ-a, potpisaću. Imam dosta dilema, ali ne prčkaj, brate, moji kandidati su bolji. Sve je to tu negde, jedino što sam ja skromniji, nisam pohlepan".
O ideji da bi kandidati za ambasadora trebalo da budu predloženi u Vladi, Milanović kaže da je to glupo i da smatra da PlenKović "uništava službu".
"To nije tako i nikad tako nije bilo. Ovako ponašanje imamo jer je neko video da mu ne prete posledice", zaključio je Milanović, prenosi HRT.
Hrvatska ima više od 80 diplomatskih predstavništava u svetu, nekoliko već neko vreme nije popunjeno ili je mandat aktuelnim ambasadorima pri kraju, a Milanović i Plenković su supotpisnici u odlučivanju o izboru ambasadora.
(Tanjug)
