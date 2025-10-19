Region

UHAPŠEN JOŠ JEDAN ČLAN KRIMI KLANA IZ CRNE GORE: Otkrivena i velika mreža pomagača

В.Н.

19. 10. 2025. u 20:01

SLUŽBENICI Uprave policije - Odeljenja bezbednosti Podgorica i Sektora za borbu protiv kriminala su večeras, u Zeti, nakon višemesečnog temeljnog planiranja, ciljane potrage i operativnog rada, locirali i u taktički preciznoj akciji uhapsili operativno interesantno lice A.V. (37) člana jedne organizovane kriminalne grupe, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela kriminalno udruživanje.

УХАПШЕН ЈОШ ЈЕДАН ЧЛАН КРИМИ КЛАНА ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ: Откривена и велика мрежа помагача

Foto: B.D.

Iz Uprave policije navode da se uhapšeni skrivao u Zeti.

Uprava policije je kroz proaktivne mere i radnje u realizaciji ove aktivnosti identifikovala jaku logističku mrežu koja je pružala podršku licu A.V. u pogledu skrivanja i kretanja.

Uprava policije raspolaže operativnim saznanjima o drugim povezanim licima i nastavlja sa preduzimanjem mera i radnji u cilju razbijanja mreže podrške članovima organizovanih kriminalnih grupa.

(Kurir)

