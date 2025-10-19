UHAPŠEN JOŠ JEDAN ČLAN KRIMI KLANA IZ CRNE GORE: Otkrivena i velika mreža pomagača
SLUŽBENICI Uprave policije - Odeljenja bezbednosti Podgorica i Sektora za borbu protiv kriminala su večeras, u Zeti, nakon višemesečnog temeljnog planiranja, ciljane potrage i operativnog rada, locirali i u taktički preciznoj akciji uhapsili operativno interesantno lice A.V. (37) člana jedne organizovane kriminalne grupe, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela kriminalno udruživanje.
Iz Uprave policije navode da se uhapšeni skrivao u Zeti.
Uprava policije je kroz proaktivne mere i radnje u realizaciji ove aktivnosti identifikovala jaku logističku mrežu koja je pružala podršku licu A.V. u pogledu skrivanja i kretanja.
Uprava policije raspolaže operativnim saznanjima o drugim povezanim licima i nastavlja sa preduzimanjem mera i radnji u cilju razbijanja mreže podrške članovima organizovanih kriminalnih grupa.
(Kurir)
Preporučujemo
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Poginuo mladić, devojka teško povređena
19. 10. 2025. u 17:28
JEDNA OSOBA POGINULA KOD BREZNICE: Autobus sleteo sa puta nakon sudara sa automobilom
19. 10. 2025. u 08:10
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)