EVROPSKA BAJKA ZA BOSNU: Ursula fon der Lajen u poseti Sarajevu

Novosti online

14. 10. 2025. u 18:36

ČLANOVI Predsedništva BiH izrazili su danas zadovoljstvo zbog posete predsednice Evropske komisije (EK) Ursule fon der Lajen Sarajevu, ocenjujući njen dolazak kao potvrdu "snažne i kontinuirane podrške Evropske unije BiH i regionu", kao i "dodatni podsticaj reformskim procesima na putu ka članstvu u Uniji", saopštilo je Predsedništvo BiH.

ЕВРОПСКА БАЈКА ЗА БОСНУ: Урсула фон дер Лајен у посети Сарајеву

Foto: Tanjug/ AP Photo/Ebrahim Noroozi

U saopštenju se navodi da su tokom susreta sagovornici pozdravili dostavljanje Reformske agende u okviru Plana rasta za BiH, naglasivši da ovaj dokument predstavlja značajan iskorak u procesu evropskih integracija i daljnjoj ekonomskoj konsolidaciji BiH, prenela je RTRS.

Ursula fon der Lajen je pozdravila "napore i evidentan napredak BiH u sprovođenju reformi".

Istakla je da EU ostaje snažan i pouzdan partner na "evropskom putu" BiH i njenom postepenom pristupanju jedinstvenom evropskom tržištu koje će uticati na direktni ekonomski razvoj i napredak zemlje.

Članovi Predsedništva još jednom su potvrdili čvrstu opredeljenost za jačanje partnerstva BiH sa EU i posvećenost ispunjenju sledećih koraka u cilju povlačenja sredstava i implementacije Plana rasta.

Izrazili su zahvalnost Fon der Lajen na podršci i ohrabrenju koji su upućeni BiH povodom napretka i kontinuiranog angažmana na evropskom putu, navodi se u saopštenju.

(Sputnjik)

