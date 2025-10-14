EVROPSKA BAJKA ZA BOSNU: Ursula fon der Lajen u poseti Sarajevu
ČLANOVI Predsedništva BiH izrazili su danas zadovoljstvo zbog posete predsednice Evropske komisije (EK) Ursule fon der Lajen Sarajevu, ocenjujući njen dolazak kao potvrdu "snažne i kontinuirane podrške Evropske unije BiH i regionu", kao i "dodatni podsticaj reformskim procesima na putu ka članstvu u Uniji", saopštilo je Predsedništvo BiH.
U saopštenju se navodi da su tokom susreta sagovornici pozdravili dostavljanje Reformske agende u okviru Plana rasta za BiH, naglasivši da ovaj dokument predstavlja značajan iskorak u procesu evropskih integracija i daljnjoj ekonomskoj konsolidaciji BiH, prenela je RTRS.
Ursula fon der Lajen je pozdravila "napore i evidentan napredak BiH u sprovođenju reformi".
Istakla je da EU ostaje snažan i pouzdan partner na "evropskom putu" BiH i njenom postepenom pristupanju jedinstvenom evropskom tržištu koje će uticati na direktni ekonomski razvoj i napredak zemlje.
Članovi Predsedništva još jednom su potvrdili čvrstu opredeljenost za jačanje partnerstva BiH sa EU i posvećenost ispunjenju sledećih koraka u cilju povlačenja sredstava i implementacije Plana rasta.
Izrazili su zahvalnost Fon der Lajen na podršci i ohrabrenju koji su upućeni BiH povodom napretka i kontinuiranog angažmana na evropskom putu, navodi se u saopštenju.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"DOLE NEMAČKI IMPERIJALIZAM" Protest u Sarajevu zbog dolaska Ursule fon der Lajen
14. 10. 2025. u 17:54
KAJA KALAS U KIJEVU: EU već obezbedila 800 miliona evra za podršku Ukrajini tokom zime
13. 10. 2025. u 15:25
PLASTIČNE FLAŠE BIĆE PROMENjENE: EU naredila promenu evo u čemu se sastoji
12. 10. 2025. u 22:45
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)