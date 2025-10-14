TOMAŠEVIĆ: U četvrtak odluka o preimenovanju četiri ulice koje nose imena ljudi povezanih sa NDH

ZAGREBANSKI gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će Gradska skupština u četvrtak odlučivati o predlogu za preimenovanje četiri ulice koje nose imena ljudi koji su bili povezani sa NDH.

Foto: EPA

Kada je reč o Trgu maršala Tita, kaže da o tome nisu razgovarali sa svojim koalicionim partnerom (SDP).

Na dnevnom redu Skupštine grada je predlog da se Ulica Vladimira Arka preimenuje u Ulicu Srećka Lipohara, Ulica Antuna Bonifačića u Ulicu Sidonija Erdedija Rubida, prve hrvatske primadone. Ulica Filipa Lukasa nosiće ime književnice Nade Iveljić, dok će Ulica Ivana Šarića nositi ime hrvatskog fudbalera Josipa Kuže.