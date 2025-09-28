SEVALE RAKETE, SVATOVI OTIŠLI, IMA I MRTVIH: U sat vremena dve velike tragedije - haos na svadbama u Hrvatskoj

U DVE odvojene nesreće koje su se juče dogodile tokom svadbenih proslava u Dalmaciji, jedna žena je izgubila život, dok je druga zadobila teške telesne povrede nakon što su ih pogodile signalne rakete.

Tragičan slučaj zabeležen je sinoć u Šibeniku, gde je signalna raketa ispaljena na svadbi pogodila ženu u glavu. Uprkos brzoj lekarskoj pomoći, ona je preminula u Opštoj šibenskoj bolnici, prenela je Slobodna Dalmacija.

Samo nekoliko sati ranije, oko 18 časova u Makarskoj, gošća na venčanju ispred katedrale na Kačićevom trgu takođe je povređena na sličan način. Prema prvim informacijama, pirotehničko sredstvo, najverovatnije signalna raketa, pogodilo je ženu, koja je tom prilikom zadobila teške telesne povrede. Nakon što je pala i udarila u stepenice, konstatovan joj je prelom karlice. Ona je hospitalizovana, a o slučaju je obavešteno državno tužilaštvo.

Nesreća u Makarskoj vezuje se za svadbu mladoženje iz Zadra. Prema nezvaničnim informacijama, svatovi su nakon incidenta napustili Hrvatsku i uputili se ka Čapljini, dok je povređena žena potražila pomoć u Domu zdravlja Makarska, odakle je slučaj prijavljen policiji.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je događaj i saopštila da je obavljen uviđaj, kao i da se sprovodi dalje kriminalističko istraživanje.

