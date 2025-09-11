SPOR PREDSEDNIKA I PREMIJERA ZBOG IZRAELA: Milanović nezadovoljan što je izraelski ministar bio u Zagrebu

Milanovića je posebno zasmetalo što je izraelski šef diplomatije usporedio Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu. „To je uvredljivo za Hrvatsku"

Foto: Tanjug/AP Photo/Darko Bandic

Izraelskog šefa diplomacije Gideona Saara koji je bio u zvaničnoj poseti Zagrebu primili su jedino Andrej Plenković i članovi hrvatske vlade, dok je Zoran Milanović odbio susret sa njime. Zasmetale su ga reči izraelskog ministra da su neke države kao Španija „pod utjecajem Hamasove propagande“ i da doprinose destabilizaciji na Bliskom istoku. Pohvalio je Hrvatsku da nije „podlegla propagandi“, a izjave Milanovića da treba priznati palestinsku državu i da se u Gazi provodi etničko čišćenje nazvao „vrednim žaljenja“. „Odbacujem sadržaj i podsećam da je u prošlosti i Hrvatska bila optuživana, ali na kraju znamo što se dogodilo i znamo da to nisu bile poštene optužbe“, kazao je Sar.

Nije trebalo dugo čekati na Milanovićevu reakciju. „Uvredio je Hrvatsku“, tvrdi predsednkik uz osudu Plenkovića i predsednika Sabora Gordana Jandrokovića koji su ugostili Gideona Saara. „Zašto su izraelskog ministra spoljnih poslova pozvali u Zagreb i zašto su se sastali sa njim? U trenutku kada izraelska vlada i vojska proteruju celokupno stanovništvo grada Gaze i najavljuju napad na taj grad od milion stanovnika, sastajati se sa članom te iste vlade zapravo je podrška izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina“, tvrdi Milanović. Zamera i hrvatskoj vlada što ne pokreće postupak priznanja palestinske države i da ne daje podršku onim snagama u Izraelu koje su za mir i protiv nasilja.

Milanovića je posebno zasmetalo što je izraelski šef diplomatije usporedio Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu. „To je uvredljivo za Hrvatsku i sve žrtve agresije na Hrvatsku jer se Hrvatska branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija desetke hiljada ljudi po Gazi. Kao da to nije bilo dovoljno, pa je u čast izraelskog ministra satima bilo blokirano celo središte Zagreba, što se ne događa ni kada u Hrvatsku dolaze puno ugledniji i važniji gosti“, kaže hrvatski predsednik.

„Zanimljivo je da Milanović, koji tri i pol godine nije trznuo na rusku agresiju u Ukrajini sada pokušava tumačiti hrvatskoj javnosti poset ministra iz Izraela“, odmah je usledila i reakcija hrvatskog premijera Plenkovića. Kaže da prilikom susreta sa hrvatskim šefom diplomatije Gordanom Grlić Radmanom nije bilo spominjanja Domovinskog rata, a posetu izraelskog ministra pravda željom hrvatske vlade da doprinese nastojanjima za mir na Bliskom istoku. „Pa nedavno smo primili i palestinsku ministricu, a Radman je otputovao u Siriju i Jordan“.

Za razliku od Hrvatske koja ne pokazuje volju za priznanjem palestinske države, Slovenija ima jasan stav koji je sličan i stavu hrvatskog predsednika. Tako je slovenačka predsednica Nataša Pirc Musar reagovala što Andrej Plenković na nedavnom skupu na Bledu nije pljeskao kada je u govoru izraelsku politiku nazvala genocidnom. „Trebao je iz čiste pristojnosti“, kaže slovenačka predsednica. „Priznanjem Palestine Slovenija se svrstala na pravu stranu istorije“.