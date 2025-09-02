SRBIN U ZAGREBU UHAPŠEN ZBOG UBISTVA U ŠVAJCARSKOJ: Evo kako se branio nakon tri meseca u bekstvu
J.H. (38) iz Novog Pazara koji se tereti za teško ubistvo 5. juna, uhapšen je u Zagrebu nakon tri meseca potrage.
Ovaj Novopazarac je godinama boravio na relaciji Sarajevo - Bazel, a sada je uhapšen u Zagrebu po međunarodnoj poternici švajcarskog tužilaštva.
Naime, 5. juna ove godine u stanu u Bazelu, pronađeno je telo muškarca (49), a istragom i nalazima obdukcije je utvrđeno da je muškarac ubijen i to samo jednim ubodom nožem.
Svi tragovi su vodili do J.H. koji je bio u bekstvu. Na kraju je lociran i uhapšen u Hrvatskoj.
Sud u Zagrebu odredio mu je istražni pritvor, a u narednim danima očekuje se odluka o njegovom izručenju Švajcarskoj.
U prvim izjavama, J.H. je negirao umešanost u zločin. Tvrdio je da nije bežao iz Švajcarske, već da je, kao i ranije, otišao ka BiH. Naveo je i da u stanu u kojem je pronađeno telo živi više osoba, ali nije želeo da prebacuje odgovornost na druge.
(Kurir)
