RAZGOVARALI O GLOBALNIM PITANJIMA: Milanović i Orban se sastali na Braču

PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović sastao se danas sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom na Braču i tom prilikom razgovarali su o brojnim globalnim pitanjima.

FOTO: Profimedia, EPA

To je potvrđeno Jutarnjem listu u kabinetu Milanovića, a kako se navodi Orban se odmara na Braču.

"Hrvatska i Mađarska su susedne i prijateljske zemlje, povezuje ih i duga istorija, a politički odnosi između dve države kontinuirano se održavaju i razvijaju usprkos nekim otvorenim pitanjima. Predsednik Milanović i premijer Orban tokom susreta su razmenili mišljenja i stavove o aktualnim globalnim pitanjima", navodi se u saopštenju iz Milanovićevog kabineta.

(Tanjug)



