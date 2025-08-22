Region

RAZGOVARALI O GLOBALNIM PITANJIMA: Milanović i Orban se sastali na Braču

Dimitrije Krsmanović

22. 08. 2025. u 15:57

PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović sastao se danas sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom na Braču i tom prilikom razgovarali su o brojnim globalnim pitanjima.

РАЗГОВАРАЛИ О ГЛОБАЛНИМ ПИТАЊИМА: Милановић и Орбан се састали на Брачу

FOTO: Profimedia, EPA

To je potvrđeno Jutarnjem listu u kabinetu Milanovića, a kako se navodi Orban se odmara na Braču.

"Hrvatska i Mađarska su susedne i prijateljske zemlje, povezuje ih i duga istorija, a politički odnosi između dve države kontinuirano se održavaju i razvijaju usprkos nekim otvorenim pitanjima. Predsednik Milanović i premijer Orban tokom susreta su razmenili mišljenja i stavove o aktualnim globalnim pitanjima", navodi se u saopštenju iz Milanovićevog kabineta.

(Tanjug)


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!

ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!