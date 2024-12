JEZIVI DETALJI O RODITELJIMA ČIJE SU BEBE PRONAĐENE ZAKOPANE: U pritvoru se mole, čitaju Bibliju i ne razgovaraju

U UTORAK su u dvorištu porodične kuće u opštini Ljubešćica pronađena zakopana tela dve bebe, potvrdila je policija u Varaždinu, dodajući da u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Varaždinu sprovodi kriminalističku istragu nad dve osobe.

Foto: Shutterstock

Prema rečima meštana, majka preminule dece zove se Ruta, a njeni roditelji su se prvi doselili u to mesto pre otprilike pet godina. Nakon toga su u mesto došli Ruta i njen nevenčani suprug, koji su se naselili oko dva kilometra dalje. Njihova kuća je poslednja u selu, a put do nje je makadamski. Oko 150 metara od njihove kuće nalazi se kapelica, a sve je okruženo šumom.

Nevenčani suprug se ponekad šeta selom u dugoj crnoj haljini, a nosi i dugu bradu. Ženu nismo viđali. Jednom je došao tako obučen i do nas u kamenolom, ali ni sa kim nije razgovarao. Kratko se zadržao i otišao. Prema mojim informacijama, nijedno od njih nije zaposleno, a majčini roditelji su, koliko znam, profesori u varaždinskim školama - rekao je jedan meštanin.

Jutarnji list saznaje da su se roditelji navodno deklarisali kao pripadnici verskog pokreta mesijanskih Jevreja. Zvaničnih informacija o roditeljima još uvek nema.

Kuća se nalazi u potpunoj samoći i teško je pronaći. Od šume je odvojena drvenom ogradom, a ispred ograde su još vidljivi tragovi bagera koji je policija danas oko 13:30 dovela kako bi iskopala tela dece, pronađena oko 150 metara od same kuće. Uviđaj je završen do 15:30, ali nije poznato ko je prijavio nestanak dece i doveo policiju do mesta zločina.

Na licu mesta bili su i načelnik opštine Ljubešćica, Nenad Horvatić, i predsednica mesnog odbora Ljublja Kalničkog, Dušanka Kanešić. Oni su se složili da ove ljude nikada nisu videli i da nisu prijavljeni u opštini, niti su prijavili svoju decu.

Pretresu kuće prisustvovala su dva mlada muškarca iz opštine.

Inače, Ljubelj Kalnički je sedam kilometara udaljen od Ljubešćice, okružen je šumom i kamenolomima i deluje vrlo zabačeno.

Uhapšeni roditelji - Mole se, čitaju Bibliju i ne razgovaraju

Roditelji dvoje odojčadi, koja su pronađena zakopana u dvorištu porodične kuće u Ljublju Kalničkom na području Opštine Ljubešćica, vreme u pritvoru, gde su smešteni, provode čitajući Bibliju, ne razgovaraju i mole se, saznaje se iz izvora bliskih istrazi.

Otac je Splićanin rođen 1982. godine, majka Zagrepčanka, a nemaju isto prezime, prenosi Jutarnji list. Par u svojim četrdesetim godinama nije prijavljen na području Opštine u kojoj živi, a načelnik Ljubešćice Nenad Horvatić za Jutarnji list kaže da ih "u životu nije video niti čuo za njih."

S obzirom na to da je to kraj u kome se svi ljudi međusobno poznaju, barem iz viđenja, očigledno je da se radi o vrlo povučenim ljudima. Rođenje dvoje dece nisu prijavili, što ukazuje da nisu rođena u bolnici.

- Želim poručiti svojim sugrađanima da nema mesta panici, da se ne radi o serijskom ubici, kako se već počelo govoriti, nego je ovo individualni slučaj u kojem su počinioci poznati - zaključuje načelnik Horvatić.

(Jutarnji list)