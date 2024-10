PLENKOVIĆ NA SEDNICI VLADE: Pravdao se zašto je Vučić bio u Dubrovniku, a Milanović nije

NA POČETKU sednice hrvatske vlade premijer Andrej Plenković komentarisao je aktuelne teme. Prvo je govorio o susretu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, a onda i o Zoranu Milanoviću i Aleksandru Vučiću, pišu hrvatski mediji.

Foto: Profimedia

Kaže da je ovo bio treći susret Zelenskog i predstavnika država JI Evrope. Sastanak je prošao u duhu snažne podrške Ukrajini, a potpisan je i sporazum između Hrvatske i Ukrajine.

- U novembru će biti 1000 dana ruske agresije. Dosad smo dali oko 300 miliona evra pomoći. Nastavićemo pomagati i dalje - kaže.

Hrvatski premijer je zadovoljan jer je sastanak u Dubrovniku dosad bio najuspešniji.

- Imam potrebu osvrnuti se na medijske komentare, pa i na ovaj apsurdan vapaj da na tom sastanku učestvuje i Milanović. To je pokazivanje neznanja kako se učestvuje na međunarodnim skupovima, to je potpuni izostanak minimalne upućenosti u međunarodne skupove. Nikada ne učestvuju i predsednik i premijer, uvek učestvuje jedan. Tu nema dilema, niti je pozvan, niti je on pokazivao inicijativu da dolazi. To valjda dovoljno govori i ovim apologetima iz SDP-a. Nije pozvan jer nije ni trebalo da bude pozvan, niti je trebalo da budem u Crnoj Gori ili Poljskoj, niti se tamo guram. Druga stvar je stvar stava prema ruskoj agresiji na Ukrajinu. Tu je stav Vlade jasan i to je unisoni stav Zapadnog sveta. Milanović već dve godine ima proruski stav, retoriku i narativ. Nažalost se to reflektira i na raspoloženje hrvatske javnosti. To nije došlo slučajno, nisu Hrvati ostali bez osećaja solidarnosti prema Ukrajini sami od sebe. Deo je ostao jer sluša Milanovićev proruski narativ. Jednu su nam sramotu priuštili u Saboru pre godinu dana, sad će imati drugu priliku - kaže Plenković govoreći o skorom glasanju u Saboru.

Plenković ponavlja i da je podrška Ukrajini ispravna.

- Oni koji podržavaju Milanovića i nastoje u drugi plan staviti supstancu ovog skupa i pitaju zašto je tamo bio predsednik Srbije… Bio je jer je deo tog formata, jer inače dolazi na takve sastanke. To ništa ne menja. Bolje da pokušaji da Srbija podržava Ukrajinu budu u organizaciji Hrvatske... Nadam se da će oni koji su to malo detaljnije pratili, ipak se vratiti na sadržaj i malo bolje protumačiti kakva je stvarna pozicija Hrvatske prema Ukrajini - govori.

- Najgore je biti uskraćen za istinu… - rekao je Plenković objašnjavajući kako javnosti treba razjasniti situaciju.