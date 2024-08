RIBICE OTKINULE ČOVEKU KOMAD KOŽE U JADRANU: Stručnjaci objasnili šta je uzrok tome, i u kom slučaju ne biste smeli da ulazite u more

IVICA je, igrajući se s decom u plićaku na Jadranskom moru, osetio ugrize.

Foto: Profimedia

- Ribice su počele da grickaju lagano petu, pa malo osećate okolo te lagane ugrize koji nisu previše smetali sve dok nije počelo biti agresivnije i na kraju su uspeli da mi otkinu komad kože s noge - priča Ivica Kocijan, za Dnevnik.hr.

I to baš s mesta gde su mu ožiljci. Takva mesta one posebno vole.

- Sada u toplije doba godine ubrzava im se metabolizam i traže neke dodatne izvore prehrane, a jedan od izvora je skidanje parazita s većih riba ili sisavaca, tako da su im ljudi zapravo prikladni. Ugledaju mladeže, bradavice i rane i najčešće kad ugledaju neku ranu, onda im je to najslađe čoknuti - kaže poznavalac riba Pero Ugarković.

Da li ima razloga za strah?

Razloga za strah nema. Stalni je stanovnik Mediterana i Jadrana. Vrsta navikla na ljude i kupače. Nisu opasne.

- One se zalete i one nemaju zube u smislu na kakve su ljudi naučeni poput orade, one se samo sudare i malo ćapnu komadić kože i to je simpatično. Ono što bih preporučio kupačima da, ako imaju otvorene rane, ne ulaze u more zbog sebe - objašnjava Velimir Vrzić, ronilac i podvodni istraživač.

Ušate su sivo-srebrne ribe s crnim prstenom na korenu repa. Čest su ulov ribara.

Kupačima ni ugrizi ostalih ribica pod morem nisu strani.

BONUS VIDEO: DRUGAČIJE PRIČE: Srce šansa za drugačiji život