Posebno u proleće: Evo zašto nikada ne treba parkirati ispod drveta

DOLAZAK proleća donosi duže dane i više sunca, ali i određene zamke za vozače koje se često zanemaruju. Promenljivo vreme i sezonske pojave mogu otežati vožnju, pa stručnjaci savetuju dodatni oprez, naročito u aprilu kada su greške u saobraćaju učestalije.

Jedna od navika koja deluje bezazleno jeste parkiranje automobila ispod drveta, posebno kada tražite hlad. Ipak, to može da napravi više štete nego koristi. Polen, cvetovi i smola lako se lepe za stakla i karoseriju, a ako se ne uklone na vreme, mogu smanjiti vidljivost i otežati vožnju.

Dodatni problem imaju vozači koji pate od sezonskih alergija. Lekovi koji se koriste za ublažavanje simptoma često mogu izazvati pospanost i usporiti reakcije. Ako na pakovanju stoji upozorenje da utiču na upravljanje mašinama, to se odnosi i na vožnju.

Kijanje, koje je česta pojava u ovom periodu, takođe može biti rizično. Pri većim brzinama, čak i nekoliko sekundi bez potpune kontrole nad vozilom može dovesti do nezgode.

Prolećne kiše dodatno komplikuju situaciju na putu stvaranjem barica, dok nisko sunce može izazvati jak odsjaj i smanjiti preglednost. Sve to zahteva prilagođenu vožnju, više pažnje i redovno održavanje automobila kako bi se smanjio rizik i povećala bezbednost u saobraćaju.

