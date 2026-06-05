PAZITE NA DOKUMENTA, RAZMIŠLJAJTE RACIONALNO Astro savet za petak, 5. jun: Evo kod kojih znakova Mesec podstiče nervozu i ljubomoru
MESEC u znaku Vodolije, kojim upravlja ćudljivi Uran, planeta više sile, i danas pravi konjunkciju sa retrogradnim Plutonom, što podstiče nervozu, napetost, nemir i razdražljivost.
Takođe pravi kvadrat s Marsom i inkonjunkciju s Merkurom, dok je sa ostalim tranzitnim planetama u harmoničnim aspektima.
Mesec je simbol privatnog života, pa ovi aspekti donose nesporazume i sukobe u porodičnim odnosima, nagle promene planova i iznenadna putovanja ili selidbe.
Budući da Merkur upravlja komunikacijama, dokumentacijom i saobraćajem, njegov napet aspekt sa Mesecom, podstiče sklonost nelogičnim zaključcima, baziranim na emocijama, i pogrešnim odlukama.
Kvadrat sa Marsom će najviše uticati na ljubavne veze, i to kod mlađih osoba, u vidu burnih svađa, ljubomornih scena, naglih raskida ali i takvih pomirenja, jer konjunkcija Meseca i Plutona pravi trigon sa Uranom, vladaocem Vodolije.
Na udaru ovih napetih aspekata su Vodolije, Lavovi, Bikovi, Škorpije, Rakovi i Jarčevi.
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