Crna Gora

U CRNOJ GORI SRBI ČINE 33% STANOVNIŠTVA! Oni su sad etiketirani kao antidržavni elementi i neprijatelji

В.Н.

05. 06. 2026. u 07:51

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Skupština Crne Gore usvojila je izmene Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, a najveću pažnju izazvala je odluka da u tekstu ostane formulacija o „nasilnoj aneksiji“ Crne Gore 1918. godine.

У ЦРНОЈ ГОРИ СРБИ ЧИНЕ 33% СТАНОВНИШТВА! Они су сад етикетирани као антидржавни елементи и непријатељи

V.K.

Iako su tokom rasprave postojali pokušaji da se sporna odredba izmeni, parlamentarna većina na kraju je podržala zakon bez brisanja reči „nasilna“, čime je zadržan njihov stav da je Crna Gora 1918. godine bila žrtva nasilne aneksije.

Na taj način ostala je na snazi formulacija koja je izazvala brojne polemike u javnosti, a pojedini političari ocenjuju da se njome Srbija praktično označava kao okupatorska država.

Kako navode kritičari zakona, dolazi se do paradoksa da Crna Gora slavi kapitulaciju iz 1916. godine, dok oslobođenje i ujedinjenje iz 1918. naziva okupacijom.

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević ranije je u Skupštini Crne Gore kazao da je reč o antisrpskom zakonu, koji se, kako tvrdi, izmenama i dopunama dodatno osnažuje i potvrđuje.

 - Srbija se označava kao okupatorska država, zlokrvna zemlja, kako ju je nazvao Milo Đukanović, a Srbi, kojih po poslednjem popisu ima 33 odsto, još jednom bivaju označeni kao antidržavni elementi i neprijatelji -  rekao je Knežević.

Foto: Printskrin

 

On je upitao na koga se odnosi izraz „naša Crna Gora“ i da li je to Crna Gora onih koji su za njenu slobodu ginuli ili onih koji danas, kako je naveo, nisu spremni ni sveću da zapale onima koji su tu slobodu platili životom.

Prema zvaničnim rezultatima popisa stanovništva iz 2023. godine koje je objavio MONSTAT, u Crnoj Gori živi 623.633 stanovnika. Od toga se 256.436 građana ili 41,12 odsto izjasnilo kao Crnogorci, dok se 205.370 građana ili 32,93 odsto izjasnilo kao Srbi, što ih čini drugom najbrojnijom nacionalnom zajednicom u državi.

Prema istim podacima, Bošnjaci čine 9,45 odsto stanovništva, Albanci 4,97 odsto, Rusi 2,06 odsto, Muslimani 1,63 odsto, dok se 2,88 odsto građana nije nacionalno izjasnilo. U kategoriji „ostali“ nalazi se 4,96 odsto stanovništva.

Podaci MONSTAT-a pokazuju da Srbi sa 32,93 odsto stanovništva predstavljaju gotovo trećinu građana Crne Gore, zbog čega su reakcije na zadržavanje formulacije o „nasilnoj aneksiji“ izazvale dodatne političke polemike i rasprave o istorijskom tumačenju događaja iz 1918. godine.

(Alo)

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