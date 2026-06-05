DEJAN STANKOVIĆ: Fojsberg overava put u drugu ligu

* Amaterima Rida spas donose igrači iz prvoligaške konkurencije

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CENTAR

RID (Am) – LAFNIC 1

Amaterski tim Rida, znatno ojačan igračima iz prve lige, očekujem da osvoji bodove u prelomnom meču za opstanak.

TRAJBAH – LASK (Am) X

Bodove spasa za vikend će tražiti još i Trajbah, ali ne očekujem da ih pronađe u okršaju sa poluprofesionalnim igračkim kadrom LASK. Po meni, domaćin je zalutao u treću ligu.

UNION GURTEN – VAJC 1

Teren Gurtena je najlošiji u ligi. Nadimak „bure kreča“ nosi sa pravom, jer često gostima otežava put do bodova.

FIKS FOJSBERG – VOLFSBERGER (Am) 1

Emotivno sam vezan za Fojsberg. Klub u kome sam dve godine proveo kao trener i sedam kao igrač, mislim da neće biti greška ako izdvojim za tiket. Tim koji u predgrađu Graca ima fantastične uslove, kako za rad tako i napredovanje, realno bi bilo da bodovima u ovom meču overi plasman u viši rang.

FELDEN VEINDORF – DITAH, 3+

Felden u Austriji važi za mondensko mesto. Fudbal se smatra više zabavom, nego igrom. Ovde tipujem tri plus.

ISTOK

Obervart – Krems X

TVL Elektra – Horn X2

Rec – Favorajtner 1X

GLOGNIC – VINER NOJŠTAT 1