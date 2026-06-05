DEJAN STANKOVIĆ: Fojsberg overava put u drugu ligu
* Amaterima Rida spas donose igrači iz prvoligaške konkurencije
CENTAR
RID (Am) – LAFNIC 1
Amaterski tim Rida, znatno ojačan igračima iz prve lige, očekujem da osvoji bodove u prelomnom meču za opstanak.
TRAJBAH – LASK (Am) X
Bodove spasa za vikend će tražiti još i Trajbah, ali ne očekujem da ih pronađe u okršaju sa poluprofesionalnim igračkim kadrom LASK. Po meni, domaćin je zalutao u treću ligu.
UNION GURTEN – VAJC 1
Teren Gurtena je najlošiji u ligi. Nadimak „bure kreča“ nosi sa pravom, jer često gostima otežava put do bodova.
FIKS FOJSBERG – VOLFSBERGER (Am) 1
Emotivno sam vezan za Fojsberg. Klub u kome sam dve godine proveo kao trener i sedam kao igrač, mislim da neće biti greška ako izdvojim za tiket. Tim koji u predgrađu Graca ima fantastične uslove, kako za rad tako i napredovanje, realno bi bilo da bodovima u ovom meču overi plasman u viši rang.
FELDEN VEINDORF – DITAH, 3+
Felden u Austriji važi za mondensko mesto. Fudbal se smatra više zabavom, nego igrom. Ovde tipujem tri plus.
ISTOK
Obervart – Krems X
TVL Elektra – Horn X2
Rec – Favorajtner 1X
GLOGNIC – VINER NOJŠTAT 1
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