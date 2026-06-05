Tip Asova

DEJAN STANKOVIĆ: Fojsberg overava put u drugu ligu

Žarko Urošević

05. 06. 2026. u 08:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

* Amaterima Rida spas donose igrači iz prvoligaške konkurencije

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ: Фојсберг оверава пут у другу лигу

Photo: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

CENTAR

RID (Am) – LAFNIC 1

Amaterski tim Rida, znatno ojačan igračima iz prve lige, očekujem da osvoji bodove u prelomnom meču za opstanak.

TRAJBAH – LASK (Am) X

Bodove spasa za vikend će tražiti još i Trajbah, ali ne očekujem da ih pronađe u okršaju sa poluprofesionalnim igračkim kadrom LASK. Po meni, domaćin je zalutao u treću ligu.

UNION GURTEN – VAJC 1

Teren Gurtena je najlošiji u ligi. Nadimak „bure kreča“ nosi sa pravom, jer često gostima otežava put do bodova.

FIKS FOJSBERG – VOLFSBERGER (Am) 1

Emotivno sam vezan za Fojsberg. Klub u kome sam dve godine proveo kao trener i sedam kao igrač, mislim da neće biti greška ako izdvojim za tiket. Tim koji u predgrađu Graca ima fantastične uslove, kako za rad tako i napredovanje, realno bi bilo da bodovima u ovom meču overi plasman u viši rang.

FELDEN VEINDORF – DITAH, 3+

Felden u Austriji važi za mondensko mesto. Fudbal se smatra više zabavom, nego igrom. Ovde tipujem tri plus.

ISTOK

Obervart – Krems X

TVL Elektra – Horn X2

Rec – Favorajtner 1X

GLOGNIC – VINER NOJŠTAT 1

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRENLAND JE ZA SADA DEO DANSKE... Nove zapaljive poruke iz Vašingtona - kreće nova američka ofanziva na najveće ostrvo sveta?
Svet

0 0

"GRENLAND JE ZA SADA DEO DANSKE..." Nove zapaljive poruke iz Vašingtona - kreće nova američka ofanziva na najveće ostrvo sveta?

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je kako je Grenland „za sada“ deo Danske, signalizirajući time da je Vašington i dalje duboko angažovan u pregovorima o budućoj ulozi tog arktičkog ostrva u zapadnoj bezbednosti. Rubio je to rekao tokom svedočenja pred Odborom za spoljne poslove Predstavničkog doma, piše Politiko.

04. 06. 2026. u 16:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Besplatno svakodnevno bankarstvo za milion i po građana Srbije

Besplatno svakodnevno bankarstvo za milion i po građana Srbije