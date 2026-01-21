POGLEDAJTE: Kad se mačka zaglavi u bankomatu (VIDEO)
U MALEZIJI se mačka zaglavila u bankomatu.
Službenik civilne zaštite je morao da se popne u mašinu da bi je spasao.
