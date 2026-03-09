LUKA DONČIĆ NA STUBU SRAMA! Zbog Srpkinje ostavio verenicu dok je još trudna bila?

NBA zvezda Luka Dončić i slovenačka manekenka Anamarija Goltes raskinuli su veridbu.

Prema informacijama iz više izvora bliskih paru, do raskida je došlo neposredno pred venčanje koje je bilo zakazano za jul 2026. godine.

Luka i Anamarija više nisu zajedno. Svadba je trebalo da bude u julu, ali od toga nema ništa. Njihovo okruženje je iznenađeno, s obzirom na to da su pre samo tri i po meseca dobili drugo dete.

Par ima dve ćerke, Gabrijelu, rođenu 2023. godine, i Oliviju, koja je na svet došla krajem 2025. godine. Njihova ljubavna priča počela je još u detinjstvu, kada su imali 12 godina, a njihove porodice su se upoznale na letovanju na ostrvu Krk u Hrvatskoj.

Slovenački as navodno je ostavio dugogodišnju partnerku Anamariju Goltes i to dok je ona bila u drugom stanju. Vest o raskidu pratila je informacija da je Dončić prekinuo veridbu i pokrenuo sudski postupak u vezi sa starateljstvom nad decom, a Luku su mediji momentalno povezali sa nekolicinom žena, među kojima su i srpska pevačica Breskvica, američka glumica Medelin Klajn, pa čak i Kim Kardašijan.

Slovenački portal "Metropoliten.si" doneo je tekst sa naslovom Slovenci su nemilosrdni prema Dončiću: "Novac sve uništava. Tužno je što se porodica ovako raspada" u kom su žestoko udarili po košarkašu Lejkersa. U tekstu se navodi da mnogi smatraju kako je za raskid kriva selidba u Los Anđeles, gde je teško živeti porodično.

Takođe, u istom tekstu se prenose i neki od komentara Slovenaca na društvenim mrežama. Oni su takođe brutalni prema Luki.

"Novac i slava rade svoje, zbogom pameti, šteta. Nadam se da će Luka shvatiti šta znače porodica i deca", "Los Anđeles te proguta ako nisi jaka osoba", "Svako od njih će preživeti. Luka bi trebalo da se zamisli nad društvom koje ima oko sebe", "Novac pokvari sve, tužno je da se na takav način raspadne porodica, zbog jedne žene ili muškarca", "Nesporazumi i razilaženja postoje svuda. Brak i porodične obaveze su, pored svih drugih okolnosti, za tako mlade ljude još zahtevniji, odgovorniji i teži. Porodice u takvim slučajevima veoma retko opstanu, samo su neki od komentara...

