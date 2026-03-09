ŠOK NA MARAKANI! Zvezdi propao transfer Vasilija Kostova
GLAVNI favorit je odustao od Vasilija Kostova!
Podsećanja radi, Inter se spominjao kao najozbiljniji kandidat za potpis Kostova, delovalo je da je najbliži odlasku na "Meacu", međutim previše novca nateralo je "nerazure" da se polako povuku iz pregovora.
Kako piše "Kalčomerkato", Inter nije zamislio da plati toliko novca koliko Crvena zvezda traži, a znamo da su već odbijene dve velike ponude - Olimpika iz Marseja od 17 miliona evra, odnosno Arsenalova od čak 20, koje takođe nisu zadovoljile čelnike kluba s "Marakane".
Vasilije Kostov (17) inače ove sezone ima učinak od 12 golova i sedam asistencija za Crvenu zvezdu u svim takmičenjima, a radi se o fudbaleru veznog reda ofanzivnih karakteristika, dakle ne o napadaču.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
"TAD MI TREBAJU SVI!" Dejan Stanković i izjava posle Crvena zvezda - Napredak o kojoj se priča
08. 03. 2026. u 18:23 >> 18:25
"DELIJE" PREVAZIŠLE SEBE! Evo šta su sve navijači crveno-belih uradili za 81. rođendan Crvene zvezde! (FOTO)
08. 03. 2026. u 16:46 >> 18:07
OVO JE ZVEZDA URADILA ZA OSMI MART! Ženama koje prolaze kroz najteže momente u životu...
08. 03. 2026. u 14:26
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
09. 03. 2026. u 06:51
RUSIJA JE ZAPANjENA: Kakav skandal! Neverovatno kako su ponizili sve ruske paraolimpijce!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je u toku spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi doživeli istinski šok.
08. 03. 2026. u 14:47
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (1)