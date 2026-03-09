Fudbal

ŠOK NA MARAKANI! Zvezdi propao transfer Vasilija Kostova

09. 03. 2026. u 09:26

GLAVNI favorit je odustao od Vasilija Kostova!

Podsećanja radi, Inter se spominjao kao najozbiljniji kandidat za potpis Kostova, delovalo je da je najbliži odlasku na "Meacu", međutim previše novca nateralo je "nerazure" da se polako povuku iz pregovora.

Kako piše "Kalčomerkato", Inter nije zamislio da plati toliko novca koliko Crvena zvezda traži, a znamo da su već odbijene dve velike ponude - Olimpika iz Marseja od 17 miliona evra, odnosno Arsenalova od čak 20, koje takođe nisu zadovoljile čelnike kluba s "Marakane".

Vasilije Kostov (17) inače ove sezone ima učinak od 12 golova i sedam asistencija za Crvenu zvezdu u svim takmičenjima, a radi se o fudbaleru veznog reda ofanzivnih karakteristika, dakle ne o napadaču.

