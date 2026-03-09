PAZITE SE IMPULSIVNIH REAKCIJA I SLABIĆA Astro savet za ponedeljak, 9. mart: Napet aspekt Meseca i Marsa podstiče emotivnu ranjivost
U kasnim popodnevnim satima, Mesec napušta tajanstvenu, podozrivu Škorpiju i ulazi u optimističnog, hedonistički nastrojenog Strelca, znaka putovanja, obrazovanja i srećnih okolnosti, što pozitivno utiče na opštu atmosferu i donosi priliv energije i entuzijazma.
Tome doprinose i povoljni aspekti koje Mesec obrazuje sa Neptunom, Saturnom i Venerom u Ovnu, pa ti moćni vatreni trigoni daju vetar u leđa prvoj dekadi vatrenih (Ovan, Lav, Strelac) i vazdušnih znakova (Blizanci, Vaga, Vodolija).
Međutim kvadrat između Meseca i Marsa u Ribama, podstiče emotivnu ranjivost, impulsivnost, nagle reakcije; muškarci nemaju dovoljno samopouzdanja i to stvara probleme u vezama.
Sekstil s Plutonom, simbolom moći i bogatstva, u Vodoliji, znaku budućnosti, donosi sjajne ideje vazdušnim i vatrenim znacima prve dekade, kao i okolnosti i situacije u kojima će moći brže i lakše da realizuju svoje planove.
Preporučujemo
