RUSKI KOSMONAUT IZ SVEMIRA: Pokazao polarnu svetlost izazvanu jakom magnetnom olujom (VIDEO)

JAKA magnetna oluja u noći između ponedeljka i utorka izazvala je polarnu svetlost retkog crvenog sjaja. Svetlost se pojavila na velikim visinama a članovima posade Međunarodne svemirske stanice (MSS) učinilo se da prolaze pravo kroz nju, ispričao je ruski kosmonaut Sergej Kud-Sverčkov.

Foto Pixabay free images

-Jučerašnja severna svetlost bila je toliko intenzivna da se, pored zelenog, koji je inače jedva vidljiv, pojavio i crveni sjaj… Juče, uz najjaču oluju u poslednje dve decenije, crvenog sjaja je bilo više nego dovoljno. Imali smo utisak da bukvalno plovimo unutar tog svetla, napisao je Kud-Sverčkov uz video.

Kosmonaut je pojasnio da zeleni sjaj emituju atomi kiseonika na oko 100 kilometara visine, a crveni na 300-400 kilometara. Za više i ređe slojeve atmosfere potrebna je veća energija za aktiviranje sjaja, pa je crvena boja kod polarne svetlosti retka, objasnio je on.

-Svetlost je bila uočljiva čak i kada smo leteli iznad Bliskog istoka. Iako smo, naravno, samo malo zahvatali širine gde se nalazi auroralni oval, dodao je Kud-Sverčkov.

U ponedeljak uveče, ranije nego što je prognozirano (očekvalo se da će se to dogoditi u utorak oko podne), do Zemlje su stigli plazmeni tokovi od sunčeve erupcije koja se desila 18. januara. Erupcija snage X1.95 bila je prva takve jačine u ovoj godini.

Početa magnetna oluja dostigla je vrednost G4.7 (blizu maksimalnog G5). Oluja je zatim oslabila, ali je, kako je saopšteno u laboratoriji, i dalje postoji mogućnost da se ponovo pojača. Geomagnetski poremećaji mogu trajati više od jednog dana. Ovo je već bila četvrta magnetna oluja u 2026. godini.

Trenutno na Međunarodnsoj svemirskoj stanici radi samo posada ruskog broda "Sojuz MS-28", koji je na stanicu stigao 27. novembra 2025. godine. Pored Kud-Sverčkova, u posadi su Rus Sergej Mikajev i Amerikanac Kristofer Vilijams, pišu RIA Novosti.

(rt.rs)

