Panorama

OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za nedelju, 18. januar: Mlad Mesec u Jarcu najviše utiče na Jarčeve, Vage, Ovnove i Rakove

Marina Jungić Milošević, astrolog

18. 01. 2026. u 07:00

KONJUNKCIJA Merkura i Marsa, 18. januara, rano ujutru, upozorava na svađe i sukobe, zbog čega bi trebalo da povedete računa o tome šta i kome pričate, kao i šta potpisujete.

ОВО СЕ ДЕШАВА ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ Астро савет за недељу, 18. јануар: Млад Месец у Јарцу највише утиче на Јарчеве, Ваге, Овнове и Ракове

Foto Pixabay free images

 Ovaj napet aspekt upozorava i na povećanu opasnot u saobraćaju. Na udaru su Jarčevi, Vage i Ovnovi, a Rakovi su u nešto boljoj poziciji jer ih štiti Jupiter u njihovoj kući ličnosti.

Zatim se uveče, nešto pre 21.00, na nebu formira prvi mlad Mesec ove godine, u Jarcu, što se inače dešava jednom godišnje. Ove godine, taj mlad Mesec pravi trigon sa retrogradnim Uranom i sekstil sa Saturnom i Neptunom na kraju Riba, pa je ovo idealan period da započnete nešto novo na poslovnom planu ili da postavite neke finansijske ciljeve (koji uključuju i štednju). Rezultate koji mogu da budu samo dobri, videćete za šest meseci.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UZNEMIRENI SMO, LJUDI SE PLAŠE Ispovesti ljudi sa Grenlanda: Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara
Svet

0 0

"UZNEMIRENI SMO, LjUDI SE PLAŠE" Ispovesti ljudi sa Grenlanda: "Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara"

KADA je američki predsednik Donald Tramp prvi put izjavio da namerava da uzme Grenland, ljudi koji žive na najvećem ostrvu na svetu su se smejali ili su ga ignorisali. Nekoliko godina kasnije, strah je zamenio smeh, posebno kada su Tramp i njegovi saradnici saopštili da se aktivno razmatra ponuda za kupovinu teritorije koja vekovima pripada Danskoj, pa čak i da, ako je potrebno, ostrvo preuzmu silom.

18. 01. 2026. u 07:34

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije

AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije