OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za nedelju, 18. januar: Mlad Mesec u Jarcu najviše utiče na Jarčeve, Vage, Ovnove i Rakove

KONJUNKCIJA Merkura i Marsa, 18. januara, rano ujutru, upozorava na svađe i sukobe, zbog čega bi trebalo da povedete računa o tome šta i kome pričate, kao i šta potpisujete.

Ovaj napet aspekt upozorava i na povećanu opasnot u saobraćaju. Na udaru su Jarčevi, Vage i Ovnovi, a Rakovi su u nešto boljoj poziciji jer ih štiti Jupiter u njihovoj kući ličnosti.

Zatim se uveče, nešto pre 21.00, na nebu formira prvi mlad Mesec ove godine, u Jarcu, što se inače dešava jednom godišnje. Ove godine, taj mlad Mesec pravi trigon sa retrogradnim Uranom i sekstil sa Saturnom i Neptunom na kraju Riba, pa je ovo idealan period da započnete nešto novo na poslovnom planu ili da postavite neke finansijske ciljeve (koji uključuju i štednju). Rezultate koji mogu da budu samo dobri, videćete za šest meseci.