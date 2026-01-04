Panorama

BUDITE RAZUMNI, PRILAGODITE SE OKOLNOSTIMA Astro savet za nedelju, 4. januar: Evo koji su znaci na udaru izazovnih aspekata Meseca u Lavu

Marina Jungić Milošević, astrolog

04. 01. 2026. u 07:24

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, trgovine, po podne ulazi u Lava, znak ljubavi i kreativnosti, i pravi napete aspekte sa Merkurom u Jarcu i Plutonom u Vodoliji.

Foto: Free Images Pixabay

Budući da i Jarcem i Vodolijom upravljaju iste planete, Saturn i Uran, simboli oprečnih energija, ovi izazovni aspekti zahtevaju prilagođavanje nekim okolnostima i osobama (inkonjunkcija Merkur-Mesec), ali i prihvatanje neke situacije onakvom kakva jeste (opozicija Mesec-Pluton). Drugim rečima, hladna glava i zdrav razum danas mogu biti vaši saveznici, pod uslovom da ne dozvolite emocijama da preovladaju nad logikom.

Ovo se prvenstveno odnosi na julske Lavove, januarske Vodolije, majske Bikove i oktobarske Škorpije.

