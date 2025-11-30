DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 1. DECEMBAR: Ovan razmišlja o prošlosti, Devici stiže novac, Lav, Vaga i Strelac da paze na troškove

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 1. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u vašem znaku u trigonu s vašim vladaocem Marsom donosi vam priliv energije i podstiče vas na akciju. Izbegavajte nepotrebne troškove. Osetljiviji ste jer preispitujte neke događaje iz prošlosti.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Odgovara vam prelazak Meseca preko kuće mašte, ako se bavite kreativnim zanimanjem. Ali napet aspekt s Jupiterom opominje da povedete više računa o načinu ishrane i da ne preterujete s troškovima. Susret s osobom koja nosi uniformu na radu.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Prelazak Meseca preko kuće neočekivanih okolnosti donosi vam promene na poslovnom planu, naročito ako nešto što radite ima veze sa sportom, obrazovanjem, pravnim procesima ili putovanjima. Vanredni izdaci. Naspavajte se.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Pod uticajem vašeg vladaoca Meseca iz Ovna danas možete brže da se dogovorite s osobama na položaju, nadređenima, autoritetima, roditeljima. Imate podršku žena, ma kog pola da ste. Poslušajte savet Riba ili Bika. Nesanica.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u devetoj kući fokusira vas na oblasti koje imaju veze sa strancima, putovanjem, dobijanjem viza, ali i obrazovanjem ispitima, kao i pravnim procesima. Nemojte da preterujete u hrani, piću i trošenju.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec u kući finansija pod uticajem Marsa i vašeg vladaoca Sunca iz kuće privatnosti donosi vam novac preko nekretnina i samostalnih delatnosti. Promene planova za inostranstvo ili viđanja s prijateljima. Poslušajte savet Jarca.

VAGA (22. 9 - 23. 10)

S Mesecom u kući partnerskih odnosa, kojima upravlja Mars, planeta strasti, odnos s voljenom osobom postaje intenzivniji. Kvadrat s retrogradnim Jupiterom upozorava da izbegavate nepotrebne troškove. Promenite način ishrane.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Trigon između vašeg vladaoca Marsa i Meseca iscrpljuje vas na mentalnom nivou a pozicija Jupitera u devetoj kući donosi vam novac preko inostranstva, putovanja, uspeh na ispitima, ali i probleme sa pravnim aktima.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući ljubavi donosi vam susret sa starom simpatijom, kao i dobre poslovne prilike ako se bavite samostalnom ili delatnošću koja podrazumeva kreativnu crtu. Izbegavajte preterivanje u hrani i nepotrebne troškove.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Kvadrat između Jupitera u sedmoj i Meseca u četvrtoj kući donosi probleme u partnerskim odnosima (ljubavnim i poslovnim), kao i s članovima porodice. Mogućnost obnove ili proširenja saradnje s osobama koje žive u inostranstvu.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u trećoj kući donosi vam uspeh i zaradu preko javne delatnosti, kraćih putovanja, učenja, IT sektora. Obnova saradnje sa starim poslovnim partnerima. Voljena osoba želi da se više angažujete oko sređivanja stambenog prostora.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u drugoj kući pod uticajem vašeg vladaoca Jupitera, planete koja sve uvećava, čini vas sklonim preterivanju u trošenju novca. Susret s bivšim emotivnim partnerom. Promenite način ishrane. Unosite više vitamina.