JAČANJE EMOTIVNIH ODNOSA I FINANSIJA Astro savet za četvrtak, 27. novembar: Na ove znake najviše utiče trigon Venere i Saturna

Marina Jungić Milošević, astrolog

27. 11. 2025. u 07:45

DANAS na nebu imamo još jedan sjajan aspekt, trigon između Venere Škorpiji, znaku moći, novca i strasti, i Saturna u Ribama, znaku romantike, ljubavnog zanosa ali i zabluda.

Saturn, koji se sprema da sutra, 28. novembra, krene direktnim hodom, simbolizuje vernost, trajanje, prošlost, strpljenje, sudbinu, a Venera ljubav, uživanje, umetnost i novac, pa njihov harmoničan aspekt jača emotivne odnose, ali i finansije. Naglašava ljubav prema porodici, tradiciji i duhovnosti.

Ovaj aspekt takođe simbolizuje klasičnu lepotu, ali i klasičnu muziku, pa može doneti imspiraciju umetnicima, kompozitorima, operskim pevačima.

Ovaj aspekt će najviše osetiti Škorpije, Ribe i Rakovi.

