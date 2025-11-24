Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 24. NOVEMBAR: Ovna i Vodoliju očekuju finansijski problemi, Raka konflikti na poslu, a Ribe s nadređenima

Marina Jungić Milošević, astrolog

24. 11. 2025. u 09:23

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 24. novembar, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Vaš vladalac Mars koji upravlja i vašim finansijama, pravi napet aspekt sa severnim Mesečevim čvorom u kući ograničenja, donoseći vam novčane probleme. Finansije mogu biti i problem nesporazuma s ljubavnim partnerom. Anksioznost.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Kvadrat između Marsa u kući novca i severnog Mesečevog čvora u kući neočekivanih situacija, donosi vam probleme kada je reč o podeli imovine, alimentaciji, nasledstvu, uzimanju kredita ili dobijanju neke stipendije.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Napet aspekt između severnog Mesečevog čvora u kući karijere i Marsa, upozorava na svađe i rasprave s ljubavnim ili poslovnim partnerom. Sukobi s autoritetima, nadređenima ili roditeljima. Problemi u sudskim sporovima. Skandali u javnosti.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Mars, koji upravlja vašom karijerom, pravi izazovan aspekt sa severnim Mesečevim čvorom u devetoj kući donoseći nesporazume na poslu. Problemi na putovanjima, ispitima, sa strancima ili pravnim pitanjima, kao i s putnom dokumentacijom.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Kvadrat između Marsa u kući ljubavi i severnog Mesečevog čvora u kući novca upozorava na trzavice s ljubavnim ili poslovnim partnerom i finansijske probleme. Mars upravlja i vašom privatnošću, pa donosi i rasprave u porodici.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mars u kući privatnog života obrazuje izazovan aspekt sa severnim Mesečevim čvorom u kući partnerskih odnosa donoseći probleme u odnosu s voljenom osobom ili poslovnim saradnicima. Trzavice i rasprave s članovima porodice.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Napet aspekt između Marsa i severnog Mesečevog čvora donosi probleme sa braćom, sestrama ili rođacima, na ispitima i sa "papirologijom". Rasprave sa saradnicima. Pazite se za volanom. Hronične zdravstvene tegobe.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Mars u kući novca pravi kvadrat sa severnim Mesečevim čvorom, donoseći vam finansijske i probleme u privatnom biznisu, kontaktima sa strancima ili na putovanjima. Trzavice i rasprave sa voljenom osobom.

Strelac (23.11 - 21. 12)

Kvadrat između Marsa u vašem znaku i severnog Mesečevog čvora u kući privatnog života upozorava na probleme sa članovima porodice. Mars upravlja i vašim ljubavnim životom, pa su moguće i trzavice s emotivnim partnerom.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Izazovan aspekt između Marsa u kući ograničenja i severnog Mesečevog čvora donosi vam sukobe s braćom, sestrama, rođacima, roditeljima, autoritetima. Problemi s dokumentacijom i na ispitima. Neophodan je dodatni oprez u saobraćaju.

Vodolija(21. 1 - 19. 2)

Napet aspekt između Marsa u kući neočekivanih situacija i severnog Mesečevog čvora u kući novca donosi vam finansijske probleme. Pošto Mars upravlja i vašom karijerom, ovaj aspekt upozorava i na sukobe s nadređenima.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mars u kući karijere pravi napet aspekt sa severnim Mesečevim čvorom u vašem znaku donoseći vam konflikte na poslu, sukobe s nadređenima, autoritetima ili roditeljima. Problemi na ispitima, putovanjima i s pravnim procesima.

