PROBLEMI S PARTNEROM I FINANSIJAMA Astro savet za ponedeljak, 24. novembar: Ova 4 znaka su na udaru kvadrata Mars-Severni Mesečev čvor

MARS, planeta akcije, strasti ali i sukoba i povreda, 24. novembra obrazuje kvadrat sa severnim Mesečevim čvorom u intuitivnim, romantičnim, konfuznim Ribama.

Foto: Shutterstock

Ovaj napet aspekt će najviše osetiti Strelci, Ribe, Blizanci i Device, rođeni krajem znaka.

Donosi veću podložnost povredama, ljubomoru, sukobe sa autoritetima, šefovima ili roditeljima, kao i s članovima porodice. Takođe, upozorava na finansijske i probleme sa saradnicima.

Simbolika astrološke kuće koja vam pada u znak Strelca ili Riba, pokazuje koja oblast života će biti pogođena ovim izazovnim aspektom. Na primer, ako ste podznak Strelac a četvrta kuća vam je u Ribama, znači da ćete biti nervozniji, skloni raspravama, podložniji povredama, ali i da ćete imati problema s članovima porodice.