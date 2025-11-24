Panorama

PROBLEMI S PARTNEROM I FINANSIJAMA Astro savet za ponedeljak, 24. novembar: Ova 4 znaka su na udaru kvadrata Mars-Severni Mesečev čvor

Marina Jungić Milošević, astrolog

24. 11. 2025. u 07:05

MARS, planeta akcije, strasti ali i sukoba i povreda, 24. novembra obrazuje kvadrat sa severnim Mesečevim čvorom u intuitivnim, romantičnim, konfuznim Ribama.

Foto: Shutterstock

Ovaj napet aspekt će najviše osetiti Strelci, Ribe, Blizanci i Device, rođeni krajem znaka.

Donosi veću podložnost povredama, ljubomoru, sukobe sa autoritetima, šefovima ili roditeljima, kao i s članovima porodice. Takođe, upozorava na finansijske i probleme  sa saradnicima.

Simbolika astrološke kuće koja vam pada u znak Strelca ili Riba, pokazuje koja oblast života će biti pogođena ovim izazovnim aspektom. Na primer, ako ste podznak Strelac a četvrta kuća vam je u Ribama, znači da ćete biti nervozniji, skloni raspravama, podložniji povredama, ali i da ćete imati problema s članovima porodice.

