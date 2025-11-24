PROBLEMI S PARTNEROM I FINANSIJAMA Astro savet za ponedeljak, 24. novembar: Ova 4 znaka su na udaru kvadrata Mars-Severni Mesečev čvor
MARS, planeta akcije, strasti ali i sukoba i povreda, 24. novembra obrazuje kvadrat sa severnim Mesečevim čvorom u intuitivnim, romantičnim, konfuznim Ribama.
Ovaj napet aspekt će najviše osetiti Strelci, Ribe, Blizanci i Device, rođeni krajem znaka.
Donosi veću podložnost povredama, ljubomoru, sukobe sa autoritetima, šefovima ili roditeljima, kao i s članovima porodice. Takođe, upozorava na finansijske i probleme sa saradnicima.
Simbolika astrološke kuće koja vam pada u znak Strelca ili Riba, pokazuje koja oblast života će biti pogođena ovim izazovnim aspektom. Na primer, ako ste podznak Strelac a četvrta kuća vam je u Ribama, znači da ćete biti nervozniji, skloni raspravama, podložniji povredama, ali i da ćete imati problema s članovima porodice.
Preporučujemo
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)