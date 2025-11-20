OPREZ U SAOBRAĆAJU I S FINANSIJAMA Astro savet za četvrtak, 20. novembar: Mlad Mesec podstiče intuiciju, donosi nagle raskide i selidbe
JEDNOM godišnje, mlad Mesec nađe se u Škorpiji, a ove godine ta faza dešava se na 28. stepenu ovog znaka, 20. novembra u 7.48.
JEDNOM godišnje, mlad Mesec nađe se u Škorpiji, a ove godine ta faza dešava se na 28. stepenu ovog znaka, 20. novembra u 7.48. Ona uvek označava početak nečega, kada se nalazimo pred donošenjem važnih odluka, a o čemu odlučujemo pokazaće simbolika astrološke kuće koja zahvata znak Škorpije.
Mlad Mesec svake godine pravi različite aspekte s tranzitnim planetama, a ove godine obrazuje opoziciju s retrogradnim Uranom u Biku.
Ovi izazovni aspekti podstiču intuiciju, ali donose nagle promene raspoloženja, emocionalnu napetost, uznemirenost, burne reakcije, opasnost u saobraćaju, naročito vazdušnom.
Mada traje kratko, aspekt je vrlo dramatičan, intenzivan, donosi raskide emotivnih veza, razvode, iznenadne selidbe, probleme sa ženama, stresne situacije...
Ovaj 20. novembar obeležiće i konjunkcija Sunca i retrogradnog Merkura u Škorpiji koja upozorava na dodatni oprez s finansijama i u saobraćaju.
Tu je i sekstil Urana i Neptuna, fantastičan aspekt kreativnosti, umetničke inspiracije, vizionarstva i tehnoloških inovacija.
