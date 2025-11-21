MESEČNI HOROSKOP OD 22. NOVEMBRA DO 21. DECEMBRA: Blizance očekuje preokret na poslu, Lava napredovanje na poslu, Vodoliju veći prihodi
SAZNAJTE šta vam mesečni horoskop predviđa za period koji je pred nama, period prelaska Sunca preko znaka Strelca, od 22. novembra do 21. decembra, šta vas čeka na poslu, u ljubavi, kako ćete se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o mesečnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Posao Sunce, koje upravlja vašim idejama i maštom, u devetoj kući donosi vam uspeh kroz visoko obrazovanje, putovanja, pravna pitanja i saradnju sa strancima. Povratak retrogradnog Merkura u kuću finansija 29. novembra, donosi vam novac a prva i poslednja četvrt Meseca, 28. novembra i 11. decembra, vanredne troškove. Ulazak vašeg vladaoca Marsa, u kuću karijere, 15. decembra, upozorava na finansijske i probleme s nadređenima, autoritetima ili roditeljima (u porodičnom poslu).
Ljubav Venera, vladalac partnerskih odnosa, ulazi u Strelca, 30. novembra donoseći slobodnima romansu na putu ili predavanju, a zauzetima raskid ili razdvajanje od partnera. U vreme punog i mladog Meseca, 5. i 20. decembra, problemi u komunikaciji s voljenom osobom. Oko 12. decembra, možete da dobijete iznenadni poziv od osobe koja živi u drugom gradu ili državi ili često putuje zbog posla.
Zdravlje Stomačne tegobe.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Posao Sa Suncem u osmoj kući fokusirate se na nove vidove zarade. Ne donosite važne finansijske odluke u vreme punog Meseca 4. ali ni 5. decembra. S Merkurom u kući novca od 11. decembra, a naročito 20, u vreme mladog Meseca, rešavate važna finansijska i pravna pitanja, podelu imovine, nasledstva, stipendiju ili saradnju sa strancima. Veći prihodi 18. decembra. Mars u Jarcu od 15. decembra donosi uspeh na putovanjima, u visokom obrazovanju, inostranstvu, pravnim procesima.
Ljubav Povratak Merkura u Škorpiju, 29. novembra, nagoveštava obnovu kontakta s bivšim partnerom. U vreme punog i mladog Meseca, 5. i 20. decembra, donosite važne odluke. Problemi s voljenom osobom 9. decembra. Slobodne očekuje strastvena romansa 11. decembra ili prekid nekog prijateljstva a zauzete ljubomorne scene, nagli raskidi ili razvod. Sudbinski susret na putu ili sa strancem 18. decembra.
Zdravlje Oprez u saobraćaju 10. decembra. Opasnost od struje.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Posao Ulazak Sunca u Strelca u opoziciji s Uranom donosi vam preokret na poslu i konflikte s nadređenima. Merkur u direktnom hodu od 29. novembra - dovršavate nedovršene poslove. Direktan hod Neptuna od 10. decembra donosi nove angažmane umetnicima. S Merkurom u Strelcu od 11. decembra rastu šanse za zaradu preko saradnje sa strancima i pravnih procesa. Mars u osmoj kući, od 15. decembra, donosi finansijske probleme pa ćete morati da uložite više napora kako biste došli do novca.
Ljubav Tranzit Sunca preko sedme kuće donosi brojne susrete s interesantnim osobama, na putovanjima i predavanjima, naročito posle 30. novembra. U vreme punog Meseca u vašem znaku, 5. decembra, donosite važnu odluku o odnosu s voljenom osobom. Mlad Mesec u kući partnerskih odnosa 20. decembra, slobodnima donosi ljubav s nekim koga će idealizovati, zbog čega na kraju mogu da budu obmanuti ili prevareni.
Zdravlje Osetljivi disajni organi.
Rak (21. 6 - 22. 7)
Posao Sunce, vladalac vaših finansija, u šestoj kući donosi vam više posla, nagle promene planova i probleme koje nećete moći lako da rešite. S povratkom Merkura u kuću kreativnosti 29. novembra, dobijate avangardne ideje, naročito u privatnom biznisu, a Venera u kući posla nakon 30. novembra donosi novac. Sukobi sa saradnicima posle 11. decembra. Mars, vladalac vaše karijere, posle 15. decembra donosi finansijske i probleme s nadređenima i autoritetima.
Ljubav Saturn kreće direktno 28. novembra donoseći vam susret s bivšim partnerom ili nekim ko živi u inostranstvu, što posle 10. decembra može da preraste u nešto ozbiljnije, ali se pazite preteranog idealizovanja partnera. Sredinom decembra, svađe i rasprave s voljenom osobom, raskid ili razvod. U vreme punog Meseca, 5. decembra, moguć raskid a slobodni Rakovi 20. decembra mogu ući u romansu s kolegom.
Zdravlje Promenite način ishrane.
Lav (23. 7 - 23. 8)
Posao Vaš vladalac Sunce u Strelcu podstiče vašu kreativnost a pun Mesec 4. decembra donosi sjajne ideje koje ćete kasnije moći da unovčite. Neptun, vladalac finansija, 10. decembra kreće direktno pa sređujete nasledstvo, alimentaciju, kredit, podelu imovine. Merkur u Strelcu, od 11. decembra, donosi uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti, umetnosti. S ulaskom Marsa u Jarca, 15. decembra, svu pažnju usmeravate na posao, svoje ambicije, usavršavanje i napredovanje.
Ljubav Retrogradni Saturn kreće direktno 28. novembra preko kuće finansija, od vas se očekuje finansijska inicijativa, borite se sa materijalnom i ekonomskom krizom. Ulazak Venere u kuću ljubavi 30. novembra donosi vam ljubav na putu ili s nekim ko živi u inostranstvu. U poslednjoj dekadi perioda, turbulencije u porodičnim odnosima. Mlad Mesec u kući ljubavi, 20. decembra, donosi novu ljubav.
Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni i kardiovaskularni sistem.
Devica (23. 8 - 23. 9)
Posao Sekstil Sunca i Plutona u kući posla početkom perioda donosi vam uspeh preko nekretnina, berze i nekonvencionalnih vidova zarade. Pun i mlad Mesec u Blizancima i Strelcu, 5. i 20. decembra upozorava na sukobe s autoritetima. Direktan hod Neptuna posle 10. decembra povoljno utiče na vaše finansije. Mars, vladalac vaših finansija, 15. decembra ulazi u kuću stvaralaštva i ideja donoseći vam uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti ili sportu.
Ljubav Naglašena kuća privatnosti u kojoj je i Sunce tokom ovog perioda fokusira vas na porodicu. Saturnov direktan hod 28. novembra donosi obnovu stare ili preporod postojeće veze. Ulazak Venere i Merkura u Strelca 30. novembra i 11. decembra, donosi probleme sa ženama i mlađim članovima porodice. Sredinom decembra, susret s nekim ko će vas fascinirati, ali oprezno, jer nije sve bajkovito kako vam se čini.
Zdravlje Potreban vam je odmor.
Vaga (23. 9 - 23. 10)
Posao Naglašena kuća komunikacija i biznisa, u kojoj je i Sunce donosi uspeh i novac kroz kraća putovanja, dogovore, učenje ili privatnu delatnost, naročito posle 30. novembra kada u nju ulazi i vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama. Direktan hod Neptuna i Merkura, simbola mašte i posla, preko kuća finansija i dogovora, u poslednjoj dekadi perioda, donose vam novac. Direktan hod Saturna, od 28. novembra, podstiče vas da realizujete neke stare ideje.
Ljubav Mars, vladalac partnerskih odnosa, 15. decembra, ulazi u kuću privatnosti, upozoravajući vas na porodične i probleme s partnerom. Moraćete da uložite mnogo više truda i napora kako biste situaciju u domu držali pod kontrolom. U vreme punog i mladog Meseca, 5. i 20. decembra, slobodne Vage očekuje upoznavanje s nekim na putu, predavanju, kursu ili preko poslovnih kontakata.
Zdravlje Problemi s cirkulacijom.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Posao Već početkom perioda, sekstil između Sunca u kući finansija i vašeg vladaoca Plutona donosi vam uvećanje prihoda, a direktan hod Saturna posle 28. novembra, dobitke preko nekretnina ili porodičnog biznisa. Merkur u Strelcu, posle 11. decembra, donosi vam kontakte sa strancima. Vaš vladalac Mars, koji upravlja i vašim poslom, 15. decembra, ulazi u kuću komunikacija, donoseći vam uspeh preko kraćih putovanja, učenja ili neke samostalne delatnosti.
Ljubav Venera, vladalac vašeg ljubavnog života, u Strelcu od 30. novembra, donosi poznanstvo s atrkativnom osobom na putu, predavanju ili preko porodičnih okupljanja. Direktan hod Neptuna, posle 10. decembra, donosi vam susret sa bivšim partnerom. U vreme punog i mladog Meseca, 5. i 20. decembra, slobodne Škorpije očekuje susret s nekim ko će pokušati da im prećuti istinu o svom emotivnom statusu.
Zdravlje Pazite se za volanom.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Posao Čak četiri planete u vašem znaku, među kojima je i Sunce, tokom ovog perioda, donose vam priliv energije, elena, optimizma i entuzijazma, ali i više poslovnih obaveza. Mars, planeta akacije koja upravlja vašom intuicijom, 15. decembra, ulazi u drugu kuću, donoseći vam mogućnost da realizujete neke važne ciljeve i planove, ali uz dosta napora, vremena i truda. Direktan hod Saturna, posle 28. novembra, donosi vam novac preko nekretnina, putovanja, obrazovanja.
Ljubav U vreme mladog Mesec u vašem znaku, 20. decembra, možete doneti važnu odluku. Merkur, vladalac partnerskih odnosa, 11. decembra ulazi u vaš znak donoseći vam probleme s voljenom osobom. Direktan hod vašeg vladaoca Neptuna preko kuće privatnog života, posle 10. decembra, vraća na dnevni red stare porodične probleme. Sredinom decembra ulazak u romansu sa zauzetom ili osobom koja nosi uniformu na radu.
Zdravlje Bol u zglobovima.
Jarac (22. 12 - 19. 1)
Posao Naglašena 12. kuća odgovara vam do sredine decembra ako radite u instituciji zatvorenog tipa. Direktan hod vašeg vladaoca Saturna, od 28. novembra povoljno utiče na finansije. Venera, vladalac vaše karijere, 30. novembra ulazi u Strelca donoseći iznenadne dobitke preko inostranstva, obrazovanja, pravnih procesa ali i vanredne troškove. Opozicija Merkura i Urana, 11. decembra, upozorava na probleme sa saradnicima, dokumentacijom ili dogovorima.
Ljubav Direktan hod Merkura preko 11. kuće nagoveštava susret s nekim koga dugo niste videli, a direktan hod Neptuna, posle 10. decembra s osobom koja živi u inostranstvu. U vreme punog i mladog Meseca, 5. i 20. decembra, možete da se nađete pred važnim emotivnim odlukama. Ulazak Marsa, planete sukoba koja vlada vašim privatnim životom, u vaš znak, 15. decembra, donosi probleme s muškim članovima porodice.
Zdravlje Podložnost povredama.
Vodolija (19. 1 - 18. 2)
Posao Sa Suncem u 11. kući možete da ostvarite svoje planove ali pod otežanim uslovima. Direktan hod vašeg vladaoca Saturna od 18. novembra povoljno utiče na finansije, a još više novca donosi vam Neptunov direktan hod preko kuće finansija posle 10. decembra. Povratak retro-Merkura u kuću karijere 29. novembra upozorava na sukobe s autoritetima, a ulazak Merkura u 11. kuću na iznenadnu promenu planova. Mars u kući ograničenja, posle 15. decembra, donosi finansijske probleme.
Ljubav Venera ulazi u kuću društvenog života 30. novembra donoseći vam susret s nekim ko živi u inostranstvu ili stiže s puta. Krajem novembra pazite da vaša poruka ne završi na pogrešnoj adresi. U vreme punog Meseca, 5. decembra, rasprave s partnerom ili raskid, a slobodne Vodolije, u vreme mladog Meseca, 20. decembra, može da pogodi Amorova strela. Problemi zbog partnerove ljubomore, krajem perioda.
Zdravlje Promenite način ishrane.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Posao Sunce u desetoj kući donosi vam novac, napredovanje u karijeri a direktan hod Merkura posle 29. novembra uspeh u visokom obrazovanju ili odlazak u inostranstvo. S Venerom u kući karijere, posle 30. novembra, problemi s nadređenima i ženama (i 11. decembra, kada Merkur ulazi u kuću karijere). Vaš vladalac Neptun kreće direktno 10. decembra, pa pazite na svoje izjave. Mars u kući karijere od 15. decembra donosi vam novac i uspeh u pravnim procesima ili na ispitima.
Ljubav Opozicija Venere i Urana 30. novembra donosi probleme u komunikaciji, nagli raskid, tog dana izbegavati venčanje ili veridbu. U vreme punog i mladog Meseca u Blizancima i Strelcu, 5. i 20. decembra, donosi trzavice u porodici, naročito sa ženama. Retro-Merkur, posle 29. novembra, nagoveštava romansu sa strancem ili s nekim ko želi da se vrati u vaš život. Vreme je za novu ljubav, trudnoću, 6. decembra.
Zdravlje Oprez u saobraćaju 9. i 10. decembra. Intenziviranje hroničnih zdravstvenih tegoba.
