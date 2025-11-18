DOBAR DAN ZA FINANSIJE I INVESTICIJE Astro savet za utorak, 18. novembar: Ovim su znacima zvezde danas najviše naklonjene

VENERA, planeta ljubavi ali i posla, u Škorpiji, znaku moći i novca, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u Ribama, donoseći sjajne prilike za uvećanje prihoda, kao i za nove vidove zarade i ulaganja novca.

Foto Shutterstock

Tome doprinosi i konjunkcija Sunca i Crnog Meseca Lilit u Škorpiji, koja pravi trigone sa moćnim Jupiterom iz Raka i Saturnom iz Riba, koji donose podršku uticajnih i uglednih osoba.

Ovo će najviše osetiti vodeni znaci druge i treće dekade, Rakovi, Škorpije i Ribe, zatim i zemljani znaci druge i treće dekade, Bikovi, Device i Jarčevi.

Konjunkcija Sunca i crnog Meseca Lilit, simbola erotičnosti, žene Škorpije čini zavodljivijim i seksepilnijim, a muškarce Škorpije osetljivijim na ženske čari.