RAZOTKRIVENA SVEMIRSKA MISTERIJA STARA 70 GODINA: Tim naučnika rešio problem mikro-kvazara

TIM kineskih i međunarodniih naučnika otkrio je decenijama staru misteriju spektra energije kosmičkog zračenja, koja pokazuje oštro smanjenje, pokazuje najnovija studija.

Foto tviter NASA

Ovi rezultati su dobijeni iz kineske opservatorije LHAASO, a demonstriraju da su mikro-kvazari moćni akceleratori čestica u Mlečnom putu i da su oni najverovatniji izvor ovog smanjenja, ili “ulegnuća” kosmičkih zraka, prenosi Global tajms.

Uzrok te pojave do sada je ostao nejasan, otkako je ona otkrivena pre 70 godina.

Najnovije studije takođe unapređuju razumevanje ekstremnih fizičkih procesa sistema crnih rupa, saopšteno je iz Instituta za fiziku visoke energije pri kineskoj Akademiji nauka (CAS).

Crne rupe, koje su među najzagonetnijim objektima u svemiru, kada uvlače materijal iz zvezda u binarnim sistemima, formiraju mikro-kvazare.

U ovoj studiji, iz opservatorije LHAASO u provinciji Sečuan su po prvi put sistematski detektovani gama zraci ultra visoke energije iz pet takvih mikro-kvazara.

Prema rečima akademika Cao Džena, detektovani su izvori kosmičkih zraka putem gama zračenja ultra visoke energije, što omogućava precizna merenja čestica kosmičkih zraka u blizini Sunčevog sistema.

Kako se navodi, po prvi put je struktura “ulegnuća” posmatranjem dovedena u vezu za konkretnim tipom astrofizičkog izvora, sistemom naleta svetlosti iz crnih rupa.

Kako je naveo Cao, procenjuje se da u našoj galaksiji ima desetak takvih izvora, preneo je Global tajms.

(Tanjug)

