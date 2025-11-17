AI ANKSIOZNOST: Kako da se izborimo sa strahom od novih tehnologija

U POSLEDNjIH nekoliko godina razvoj veštačke inteligencije naglo je promenio našu svakodnevicu - od načina na koji radimo i učimo, do načina na koji se informišemo i donosimo odluke.

Brzina tih promena kod mnogih izaziva osećaj nelagode, pa nije iznenađenje što se sve više govori o anksioznosti koju pokreće napredak AI. Ipak, ona se može na vreme prepoznati i kontrolisati.

Veštačka inteligencija danas prepoznaje jezike, piše tekstove, stvara muziku, pa čak prolazi i složene stručne testove, te osećaj da tehnologija "sustiže čoveka" kod mnogih podstiče strah od gubitka posla, ugrožene privatnosti ili gubitka kontrole nad ličnim izborima.

Ovaj tip anksioznosti javlja iz više razloga. Značajan faktor može biti već postojeći individualni nivo anksioznosti, zatim strah od nepoznatog (ljudi često ne razumeju kako algoritmi donose odluke), a kad se tome doda svakodnevni stres ili osećaj usamljenosti, strah od tehnologije postaje još izraženiji.

Ruski tim stručnjaka - klinički psiholog, psiholog i istraživač i specijalista za donošenje odluka su objasnili kako da razumemo odakle ovaj strah dolazi i kako da ga držimo pod kontrolom:

KAKO SE OVA ANKSIOZNOST PREPOZNAJE

Strah od veštačke inteligencije sličan je drugim oblicima tehnofobije i tehnopesimizma. Istorija je puna primera kada su nove tehnologije izazivale otpor: Ljudi su se nekada plašili fotografije, pokretnih slika, prvih automobila, mobilnih telefona, a slična osećanja javila su se i sa pojavom računara u osamdesetim.

Danas se iste reakcije javljaju zbog AI - stvara se utisak da razvoj izmiče kontroli. Kada strah postane preteran, može poremetiti svakodnevne navike, pojačati osećaj bespomoćnosti i negativno uticati na mentalno zdravlje.

Kako se izboriti sa anksioznošću izazvanom veštačkom inteligencijom:

INFORMISANOST UMESTO IZBEGAVANjA

Stručnjaci naglašavaju da izbegavanje tehnoloških promena samo pojačava strah. Mnogo je delotvornije da se postepeno upoznate sa tehnologijama, razumete njihove prednosti i mane, pa tako povratite osećaj kontrole.

SHVATITE DA JE AI VEĆ DEO SVAKODNEVICE

Od glasovnih asistenata do filmskih preporuka i jezičkih aplikacija - većina ljudi svakodnevno koristi sisteme koji rade na veštačkoj inteligenciji, a da toga nije ni svesna. Kada to postane jasno, strah od "potpuno nove" tehnologije obično popusti.

PRIPREMITE SE ZA PROMENE U KARIJERI

Izveštaji pokazuju da će veštačka inteligencija transformisati tržište rada: Neka zanimanja će nestati, ali će nastati i veliki broj novih. Najbolja strategija je da naučite da koristite AI alate i kombinujete ih sa veštinama koje mašine ne mogu zameniti - empatijom, komunikacijom, motivacijom i kritičkim razmišljanjem.

UVEDITE VREME BEZ EKRANA

Ako vas tehnologija previše opterećuje, dajte sebi predah. Pauza od uređaja poboljšava raspoloženje, a zanimljivo je da moderne aplikacije mogu čak pomoći u organizovanju oflajn aktivnosti - recimo, u planiranju rute za vožnju bicikla ili traženju recepta za kuvanje bez daljeg korišćenja interneta.

VEŽBAJTE STRUKTURALNI PRISTUP STRAHU

Aleksandrina Grigorijeva preporučuje tehniku u kojoj se strah "raspakuje". To znači da najpre precizno odredite šta tačno izaziva anksioznost, zatim da u mislima razradite najgore moguće scenarije do krajnje posledice, pa na kraju razmislite kako biste se snašli u toj situaciji. Ovaj proces često otkriva da je pretnja manja nego što deluje i da postoje realni načini da se njom upravlja. U slučaju da anksioznost i dalje ometa svakodnevni život, preporučuje se razgovor sa stručnjakom, piše "RBK".

