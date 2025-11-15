NEDELJNI HOROSKOP OD 16. DO 22. NOVEMBRA: Rak da pazi na dokumentaciju, a Ribe na svoje izjave, Škorpija na komunikaciju s članovima porodice

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 16. do 22. novembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Posao Naglašena osma astrološka kuća tokom ovog perioda upozorava na finansijske i probleme s nasledstvom, podelom bračne imovine ili alimentacijom. Sekstil Urana u kući novca i Neptuna u kući inspiracije i intuicije, 20. novembra, donosi vam prilike da unovčite svoje kreativne ideje preko privatnog biznisa, nekretnina ili zdravstva. Poslušajte savet Vodolije.

Ljubav Opozicija mladog Meseca u posesivnoj Škorpiji i Urana koji upravlja vašim društvenim životom, 20. novembra, upozorava na rasprave s partnerom i mogućnost naglog raskida. Sredinom nedelje, problemi u domu i svađe sa starijim članom porodice Slobodne Ovnove, može da pogodi Amorova strela krajem sedmice.

Zdravlje Čuvajte se za volanom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Posao Naglašena kuća tuđeg novca fokusira vas na rešavanje nasledstva, stipendija, sponzorstava, alimentacije ili podele bračne imovine. Sekstil između retrogradnog Urana u vašem znaku i retrogradnog Neptuna u kući novca, planova i prijatelja, 20. novembra, donosi vam uspeh i pogodnosti po pitanju finansija, privatnog biznisa ili pozicije na društvenoj lestvici.

Ljubav Povratak Merkura, vladaoca ljubavnog života, u kuću strasti, 19. novembra, donosi obnovu kontakata ili susret s bivšom simpatijom. U vreme mladog Meseca u kući partnerskih odnosa, 20. novembra, svađe ili nagli raskid. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju harizmatičnu avanturistički nastrojenu osobu.

Zdravlje Podložnost povredama.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Posao Povratak vašeg vladaoca retro-Merkura u šestu kuću, 19. novembra, stavlja akcenat na stare poslovne i probleme sa dokumentima. Budite tolerantniji prema saradnicima. Sekstil Urana i Neptuna, 20. novembra, donosi vam zaradu preko nekretnina i nekonvencionalnih vidova zarade. Krajem perioda, uvećanje prihoda ali i promena plana ili dogovora sa strancima.

Ljubav U vreme mladog Meseca u Škorpiji, koji pravi napet aspekt s Uranom u kući prepreka i ograničenja, 20. novembra, moguće su rasprave s voljenom osobom ili članovima porodice. Slobodni Blizanci mogu da obnove komunikaciju s osobom koja živi u drugom gradu ili državi. Poslušajte savet jedne Vage.

Zdravlje Podložnost povredama u kući.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Posao Već 17. novembra dobijate priliku da postignete veliki uspeh i da unovčite svoje znanje i veštine preko saradnje sa strancima i uglednim osobama, putovanja, visokog obrazovanja ili pravnih pitanja. Dobijate isplativu ponudu 18. novembra, a posle 19. novembra, trebalo bi da obratite više pažnje na ugovore i dokumentaciju. Krajem sedmice, poslušajte savet jednog Bika.

Ljubav Početkom perioda, slobodni Rakovi mogu da uđu u novu ljubavnu priču, a moguće je i proširenje porodice ili trudnoća, naročito 21. novembra. S mladim Mesecom, vašim vladaocem, u kući ljubavnog života, 20. novembra, očekuje vas romantičan susret s osobom koja se bavi nekom javnom delatnošću.

Zdravlje Problemi s cirkulacijom.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Posao Retrogradni Merkur, koji upravlja vašim finansijama, 19. novembra vraća se u Škorpiju i pravi opoziciju s Uranom u kući karijere donoseći vam nesporazume i sukobe s autoritetima i nadređenima. Ali zato sekstil Neptuna u kući novca i Urana, 20. novembra, najavljuje mogućnost uvećanja prihoda preko nekretnina, nekonvencionalnih vidova zarade ili umetnosti.

Ljubav Mnoštvo planeta u kući privatnog života, tokom celog perioda, donosi vam probleme sa ženama u porodici, naročito 18. novembra, kao i u vreme mladog Meseca, 20. novembra. Neki Lavovi mogu se naći pred donošenjem važne odluke kada je reč o osobi s kojom su obnovili romansu posle dugo vremena.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Posao Mnoštvo planeta u trećoj kući tokom ovog perioda fokusira vas na kraća putovanja, privatni biznis, intelektualne delatnosti ili saradnju s rođacima. Dogovor o isplativom poslu 18. novembra. Vaš vladalac, retrogradni Merkur koji upravlja i vašom karijerom, 19. novembra, vraća se u Strelca i pravi opoziciju s Uranom, donoseći vam probleme s nadređenima.

Ljubav Početkom sedmice, mogući su nesporazumi i konflikti s članovima porodice i partnerom. U vreme mladog Meseca, 20. novembra, romantičan susret s osobom koju ćete posmatrati kroz ružičaste naočare, što vam kasnije može doneti probleme. Krajem nedelje, dobijate poziv za izlazak od šarmantne, zauzete osobe.

Zdravlje Problemi s urogenitalnim traktom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posao Povratak retro-Merkura u kuću novca, 19. novembra, donosi vam stare dugove na naplatu ili potrebu da nadređenima date do znanja koliko vredite. S mladim Mesecom u Škorpiji, 20. novembra, započinjete nešto što vam može omogućiti izvor prihoda na duže staze, preko privatnog biznisa, umetnosti, glume, muzike, ili poslova koji imaju veze s tečnostima, pomorstvom.

Ljubav Vaša potreba da utvrdite na čemu ste u odnosu s vašim partnerom, ove sedmice je naglašena. Sekstil Urana i Neptuna, planeta iznenađenja i romantike, 20. novembra, nagoveštava povratak bivše ljubavi u vaš život. Kraj sedmice, slobodnim Vagama donosi iznenadni susret preko posla ili interneta.

Zdravlje Promena načina ishrane.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Posao Do 18. novembra, obratite više pažnje na vredne sitnice i ne potpisujte važne ugovore. S povratkom retro-Merkura u vaš znak, 19. novembra, pazite šta i kome pričate i još jednom razmislite pre nego što promenite nešto u vašem životu. Krajem perioda, sekstil Uran i Neptuna podstiče vašu kreativnost i donosi vam sveže ideje, koje ćete moći da materijalizujete.

Ljubav Napeti aspekti Plutona u kući privatnog života tokom ovog perioda upozoravaju na probleme sa članovima porodice. Uran "preko puta" mladog Meseca u vašem znaku, 20. novembra vam otežava donošenje neke važne odluke, ali ćete ipak uspeti. Istog dana, moguć iznenadni ulazak u novu ljubavnu priču ili trudnoća.

Zdravlje Išijas.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Posao Početak perioda dobar za trgovinu, potpisivanje ugovora a 19. novembra problemi s nadređenima. Mnoštvo planeta u 12. kući u trigonu s vašim vladaocem Jupiterom u kući novca i Saturnom u kući privatnosti, krajem perioda, donosi novac preko nasledstva ili podele bračne imovine. Sjajnu ideju kako da uložite ili zaradite novac možete da dobijete 22. novembra.

Ljubav Zvezde su vam naklonjene već 19. novembra u vezi sa rešavanjem stambenog pitanja (kupovinom ili prodajom nekretnine), kao i proširenjem porodice, trudnoćom. Ulazak u romansu sa zauzetom osobom 20. novembra, u vreme mladog Meseca u kući tajni, može se kasnije pokazati kao izvor vaših frustracija.

Zdravlje Hronične tegobe. Dodatni oprez u saobraćaju.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posao Početak perioda donosi vam novac i priznanja u javnosti preko društvenog ili poslovnog angažmana. Do 19. novembra, obratite pažnju na ključeve, kartice, telefone, automobile. Naglašene kuće finansija, društvenog statusa, biznisa, javnih delatnosti, 21. novembra, donose novac, a 22. novembra isplativ ugovor, zaradu preko putovanja ili intelektualnih delatnosti.

Ljubav Povratak retrogradnog Merkura u kuću društvenog života, 19. novembra, donosi vam kontakt sa starom simpatijom. U toj kući, 20. novembra formira se i mlad Mesec, vladalac partnerskih odnosa, koji slobodnima može doneti neočekivan susret s harizmatičnom osobom, a zauzetima rasprave ili raskid.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Posao Period nije povoljan za dogovore i potpisivanje ugovora. Sukobi sa ženama na poslu 18. novembra, a 19. novembra sa nadređenima. Mlad Mesec u kući karijere i društvenog statusa, 20. novembra, donosi svađe sa saradnicima. Sekstil vašeg vladaoca Urana i Neptuna, krajem perioda, donosi novac preko nekretnina, porodičnog ili drugog vida privatnog biznisa.

Ljubav Retrogradni Merkur, koji upravlja vašim ljubavnim životom, u kući neočekivanih situacija, do 19. novembra, upozorava na češće trzavice i rasprave sa partnerom. Moguća iznenadna obnova stare veze. Rođene u trećoj dekadi, 21. novembra, očekuju problemi i sukobi sa članovima porodice.

Zdravlje Kontrolišite pritisak.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Posao U prvoj polovini sedmice, odložite važne dogovore i potpisivanje ugovora kako ne biste došli u situaciju da preispitujete svoje odluke. Sekstil vašeg vladaoca Neptuna i Urana, 20. novembra, donosi vam prilike za uspeh preko inostranstva, putovanja, pravnih pitanja ili visokog obrazovanja. Ipak, krajem nedelje, povedite računa o tome šta i kome pričate.

Ljubav Povratak Merkura, vladaoca partnerskih odnosa, u devetu kuću, 19. novembr, donosi vam poziv od stare simpatije koja živi u inostranstvu ili stiže s puta. U vreme mladog Meseca, 20. novembra, možete da započnete komunikaciju s nekim ko često putuje ili se bavi pisanjem, kreativnim poslom.

Zdravlje Pazite se za volanom.