DOBAR DAN ZA PROGRAMERE I KREATIVCE Astro savet za petak, 14. novembar: Trigon Meseca i Urana donosi originalne, sveže ideje

OPOZICIJA Meseca u Devici i retrogradnog Saturna u Ribama danas podstiče nesigurnost, komplekse, osećaj inferiornosti, sklonost promenama raspoloženja ili depresivnom raspoloženju.

Ali zato trigon s retrogradnim Uranom u Biku, donosi originalne, sveže ideje. Jer Devicom upravlja Merkur, planeta logike i intelekta, a Uran je planeta inovacija, pronalazaka, informacionih tehnologija, avijacije, elektrotehnike...

Ovaj aspekt dobar je za programere, ali i za one koji se bave kreativnim i zanimanjima zahtevaju manuelnu spretnost. Mnogima će doneti iznenadni odlazak na put (a ako su planirali put, menja se vreme polaska) ili selidbu, zbog neočekivanih okolnosti.

Najviše utiče na Device, Ribe, Strelce i Blizance.