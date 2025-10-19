ZA DVA DANA NAS ČEKAJU MOĆNE PROMENE: Nov Mesec u Vagi donosi preokrete, a jednom znaku sve vrvi od ljubavi

OVE nedelje nas čekaju mnoge promene kada je reč o astrološkim aspektima - konkretno nov Mesec u Vagi. Poznati astrolog Kajl Tomas je pričao šta nam ova promena donosi i kom horoskopskom znaku može pomoći.

Foto: Profimedia

- Vaga je sedmi znak Zodijaka, a povezuje se sa partnerstvima, kako poslovnim, tako i romantičnim. Ovi periodi donose veći fokus na odnose i često pokreću značajne veze ili razdvajanja. Situacije mogu da počnu ili se razvijaju, a koje će imati uticaj na vaš život sve do punog Meseca u Vagi sledećeg aprila - rekao je astrolog.

Kajl Tomas kaže da je nov Mesec u Vagi tačno u kvadratu sa Jupiterom i Plutonom, što će rezultirati 'veoma intenzivnim i potencijalno izazovnim energijama', objašnjava on. Možemo se osećati kao da smo na vrhu sveta, ali to isto tako može dovesti i do pada.

Ovan

Možda ćete baš sada pronaći svoju drugu polovinu. Partnerstvo vam je trenutno u fokusu. Sa dolaskom nove mesečeve mene, pojaviće se prilika za vezu. Ako ste slobodni, potražite nekoga sa potencijalom za dugoročnu vezu. Ako ste u vezi, iskoristite ovo vreme da se još više zbližite i dublje posvetite jedno drugom.

Bik

Posao se zahuktava i mogli biste preuzimati više projekata nego ikada ranije. Ova pozicija Meseca će vas pokrenuti i ubrzati. Pozitivna strana je što je sada dobar trenutak da uspostavite nove obrasce kada je u pitanju ravnoteža između posla i privatnog života, a ako tražite novi posao, vreme je da se ozbiljno posvetite tome. Sada je i odličan period za rad na fizičkoj kondiciji i zdravlju.

Blizanci

Za vas je sada sve u znaku ljubavi. Pripremite se da vam strast zapali srce. Nov Mesec biće poput plamena želje i ljubavi. Ako ste slobodni, ovo je sjajno vreme da se otvorite i pokažete svetu ko ste. Ako ste u vezi, možete ponovo zapaliti varnice. Zvezde su takođe povoljne za bilo kakve kreativne poduhvate koje planirate.

Foto: Shutterstock/brandonht

Rak

Sezona je pravljenja gnezda za vas, vreme je da se skrasite. Nov Mesec će vas podsticati da se usredsredite na porodične, kućne ili porodične stvari. Razmislite o načinima da poboljšate svoj životni prostor, bilo da je to nešto jednostavno poput čišćenja ili velika renovacija. Sada bi takođe mogao biti dobar trenutak da se uključite u nekretnine.

Lav

Vaša kreativnost je na vrhuncu. Sa novim Mesecom koji aktivira vaše mentalne sposobnosti, osetićete želju da svetu predstavite svoju viziju, planove i ideje. Sada je sjajan trenutak da započnete važan projekat koji uključuje pisanje, javni nastup ili komunikaciju.

Devica

Ovo može biti sjajno vreme za vaš novčanik. Bogatsvo vam je na pameti. Zapravo, moglo bi vam iznenada stići više novca. Možda ćete čuti za novu ponudu za posao, povišicu ili angažman koji će vam povećati prihode. Takođe, moguće je da ćete se obogatiti nekim sjajnim novim stvarima.

Vaga

Ovo je najvažniji lunarni ciklus u godini za vas! Sa ovim novim Mesecom koji puni energijom vaš znak Zodijaka, mogli biste iznenada osetiti nalet nove potencijala. Iskoristite ovo vreme da izađete u prvi plan i zatražite od univerzuma ono što želite. Pojaviće se prilike da ostvarite svoje ciljeve.

Škorpija

Za vas je ovaj nov Mesec vreme odmora. Sklonite se sa strane i napunite baterije! Možda ćete osećati da je vreme za odmor i pronalaženje unutrašnjeg mira. Dok to radite, pokretaćete sjajne i kreativne ideje o tome kako da unapredite svoj život u narednoj godini. Takođe, ovo može biti idealno vreme da potražite podršku terapeuta ili savetnika.

Foto Shutterstock

Strelac

Ovaj nov Mesec mogao bi da vam podigne samopouzdanje. Svi oko vas mogli bi vam posvetiti još više pažnje nego obično. Vaša popularnost biće na vrhuncu, zato iskoristite priliku da se družite i upoznajete nove ljude koliko god želite. Odlično je vreme za isprobavanje online upoznavanja.

Jarac

Vaša karijera je u uzletu. Verovatno ćete dobiti prilike za konkurentne ponude za posao, unapređenje ili povoljne nagrade i priznanja. Iskoristite ovaj period da strateški planirate svoje ciljeve i vidite koliko visoko možete da se popnete, smatra astrolog.

Vodolija

Vreme je da izađete iz svoje zone komfora. Sa dolaskom nove mesečeve mene, imaćete priliku da zakoračite na novo tlo - fizički, duhovno ili intelektualno. Isplanirajte neko putovanje na dužu relaciju, upišite kurs ili dovršite knjigu koju ste dugo želeli da napišete.

Ribe

Vaša pažnja treba da bude usmerena na finansije. Sa dolaskom nove mesečeve mene, imaćete priliku da se posvetite svojim imovinskim ili investicionim pitanjima. Ako očekujete nagodbu, sada je pravo vreme da to detaljnije istražite. Takođe, ovo je odlično vreme da razmotrite uzimanje stambenog kredita.

(People)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć