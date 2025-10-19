DANAS JE TOMINDAN: Slavi se kao krsna slava, a ovo su narodna verovanja
VERNICI Srpske pravoslavne crkve obeležavaju praznik Svetog apostola Tome, u narodu poznatog kao Neverni Toma.
Slavi se kao krsna, ali i esnafska slava. Današnji dan posvećen je Svetom Tomi, jednom od dvanaestorice apostola. Proslavio se mnogim čudesima.
U nekim krajevima veruje se da štiti od vukova. Vernici Srpske pravoslavne crkve obeležavaju praznik Svetog apostola Tome koji se slavi kao krsna, ali i esnafska slava. Kao esnafsku slavu, Svetog Tomu obeležavaju drvodelje, bačvari, kolari, stolari, užari, dunđeri, bunardžije, kaldrmdžije i zidari.
Dok se u nedelju po Vaskrsu slavi događaj vezan za "neverovanje" Tomino, današnji dan posvećen je samom apostolu.
Narodna verovanja o apostolu Tomi
Srbi za Svetog Tomu pričaju da je, kad su sveci delili uloge, on uzeo pečat od oblaka, ali ne donosi oluju, već dragocenu kišu. Veruje se da Sveti Toma, ako se naljuti, može jednog dana da donese drugi potop, ali kako ga nadgleda Presveta Marija, to neće biti uskoro.
Sveti Toma je bio vešt drvodelja,tako da nikada nije deljao drvo na panju već na kamenu. Jednom naiđe đavo u obliku prelepe i vrckaste devojke, pa poče da ga iskušava. Sveti Toma se zagleda u nju, udari sečivom u kamen i otupi sekiru. Svetitelj se mnogo naljuti, izazva silnu kišu i smesta potopi đavola u baru.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
DA LI JE TOMINDAN CRVENO SLOVO? Jedna izreka na ovaj dan ima važno značenje
18. 10. 2025. u 20:54
TAJNA DINASTIJE OBRENOVIĆ - SKANDAL SRPSKOG DVORA: Zašto je kralj Milan izbačen iz Srpske pravoslavne crkve?
17. 10. 2025. u 11:50 >> 11:51
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)