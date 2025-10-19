Panorama

DANAS JE TOMINDAN: Slavi se kao krsna slava, a ovo su narodna verovanja

V.N.

19. 10. 2025. u 07:01

VERNICI Srpske pravoslavne crkve obeležavaju praznik Svetog apostola Tome, u narodu poznatog kao Neverni Toma.

ДАНАС ЈЕ ТОМИНДАН: Слави се као крсна слава, а ово су народна веровања

Foto: SPC

Slavi se kao krsna, ali i esnafska slava. Današnji dan posvećen je Svetom Tomi, jednom od dvanaestorice apostola. Proslavio se mnogim čudesima.

U nekim krajevima veruje se da štiti od vukova. Vernici Srpske pravoslavne crkve obeležavaju praznik Svetog apostola Tome koji se slavi kao krsna, ali i esnafska slava. Kao esnafsku slavu, Svetog Tomu obeležavaju drvodelje, bačvari, kolari, stolari, užari, dunđeri, bunardžije, kaldrmdžije i zidari.

Dok se u nedelju po Vaskrsu slavi događaj vezan za "neverovanje" Tomino, današnji dan posvećen je samom apostolu.

Narodna verovanja o apostolu Tomi

Srbi za Svetog Tomu pričaju da je, kad su sveci delili uloge, on uzeo pečat od oblaka, ali ne donosi oluju, već dragocenu kišu. Veruje se da Sveti Toma, ako se naljuti, može jednog dana da donese drugi potop, ali kako ga nadgleda Presveta Marija, to neće biti uskoro.

Sveti Toma je bio vešt drvodelja,tako da nikada nije deljao drvo na panju već na kamenu. Jednom naiđe đavo u obliku prelepe i vrckaste devojke, pa poče da ga iskušava. Sveti Toma se zagleda u nju, udari sečivom u kamen i otupi sekiru. Svetitelj se mnogo naljuti, izazva silnu kišu i smesta potopi đavola u baru.

