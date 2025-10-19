Panorama

OVO SE DEŠAVA JEDNOM MESEČNO Astro savet za nedelju, 19. oktobar: Mesec je u opoziciji sa Neptunom - klonite se poroka i zabluda

Marina Jungić Milošević, astrolog

19. 10. 2025. u 07:35

JEDNOM mesečno, Mesec pravi opoziciju s Neptunom, planetom podsvesti, tajni, mašte, mistike, romantike ali i bega od stvarnosti, zabluda i prevara...

Foto: Profimedia

Rano ujutru, u 6.03, Mesec ulazi u Vagu, znak partnerskih odnosa, javnosti i pravosuđa, i obrazuje opoziciju s Neptunom u Ovnu, znaku inicijative. Ovaj aspekt svakako pojačava intuiciju i donosi inspiraciju umetnicima, ali podstiče i potrebu za razgovorom s osobama od poverenja iz porodičnog ili bliskog okruženja, psihologom ili psihoterapeutom. Jer, Mesec je duša, a Neptun podsvest, zabluda, iluzija, ljubavni zanos, pa će ova opozicija s Mesecom uticati na emotivni život većine znakova.

Budući da je Mesec u Vagi, znaku partnerskih odnosa i javnosti, a varljivi Neptun u Ovnu, znaku inicijative, veća je i opasnost od skandala u javnosti. Ova opozicija takođe upozorava na opasnost od poroka, alkohola i psihoaktivnih supstanci.

