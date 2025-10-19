DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 19. OKTOBAR: Ovan da se čuva skandala u javnosti, Lav da pazi na troškove, Strelac pravi velike planove

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 19. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec ulazi u vašu sedmu kuću i pravi konjunkciju sa asteroidom Pobeda donoseći vam uspeh preko javne delatnosti ili sudskog spora. Opozicija s Neptunom upozorava na mogućnost skandala u javnosti, pazite na svoje izjave.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Opozicija između Meseca u kući svakodnevice i zdravlja i Neptuna donosi probleme na poslu. Asterioid Eros u vašem znaku čini vas popularnijim i zaljubljivijim a slobodnima donosi ljubav na kraćem putu. Hormonski status.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec u kući ljubavi i kreativnosti donosi vam udvaranje zauzete osobe kao i uvećanje prihoda. Izbegavajte podizanje kredita i nepotrebne troškove. Susret s Ovnom u društvu prijatelja. Čuvajte vredne sitnice. Nesanica.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Pozicija vašeg vladaoca Meseca, simbola emocija, donosi vam uvid u tajne jednog člana porodice. Moguć ulazak u tajnu romansu s osobom sa posla. Povedite više računa o tome šta i kome pričate. Podložnost povredama.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Opozicija između Meseca i Neptuna u kućama novca i rizika, upozorava da izbegavate nepotrebne troškove. Trzavice u odnosu s dugogodišnjim partnerom dok slobodni Lavovi mogu da se zaljube. Dodatni oprez u saobraćaju. Nesanica.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Izazovni aspekti vašeg vladaoca Merkura, koji upravlja i vašom karijerom, upozoravaju da izbegavate sklapanje dogovora, kao i rasprave sa autoritetima. Neplanirani troškovi. Jedan Bik koga već poznajete preko posla, šalje poziv za izlazak.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec u vašem znaku donosi vam promene na poslu. Povoljan ishod dogovora o novom projektu koji podrazumeva saradnju sa strancima. Zauzete Vage očekuju rasprave sa partnerom, a slobodne susret sa osobom koja nosi uniformu na radu.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Pluton u trigonu s Mesecom donosi vam novac preko tajnog ili paaralelnog izvora prihoda. Dogovor u četiri oka s osobom na položaju. Postupak jednog prijatelja može da vas razočara. Unosite više vitamina.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u Vagi obrazuje opoziciju s vašim vladaocem Neptunom donoseći probleme u porodičnim odnosima. Skloni ste pravljenju ambicioznih poslovnih planova. Napetost u komunikaciji s voljenom osobom. Nervoza.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući karijere pravi trigon s Plutonom donoseći vam uvećanje prihoda preko partnerskog posla. Imate utisak da voljena osoba ne pokazuje dovoljno razumevanja za vaše želje i potrebe. Rasejani ste. Podložnost infekcijama.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Pluton u vašem znaku obrazuje trigon s Mesecom u devetoj kući donoseći vam dobitke preko putovanja, visokog obrazovanja, inostranstva, pravnih procesa. Moguće su manje rasprave s voljenom osobom. Glavobolja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Aspekti Meseca koji ulazi u kuću finansija i rizika opominju da povedete više računa o tome kako ulažete novac ili ideje. Imate podršku starije osobe iz porodičnog okruženja. Ponašanje voljene osobe budi vašu sumnju u njenu iskrenost.

