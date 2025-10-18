"DOSADNO IM JE": Evo zašto nam se vanzemaljci još uvek nisu javili, prema naučnicima

VEKOVIMA se ljudi pitaju zašto još uvek nismo primetili ubedljive znake vanzemaljskog života, iako postoje stotine milijardi planeta u galaksiji.

Novi naučni rad predlaže jednostavno objašnjenje: Ako vanzemaljci postoje, možda njihova tehnologija nije mnogo naprednija od naše, a nakon određenog vremena istraživanja kosmosa jednostavno su se umorili i prestali da pokušavaju da nas kontaktiraju.

Neobična teorija, nazvana principom "radikalne jednostavnosti", odbacuje ideju o vanzemaljskim civilizacijama koje koriste izume i zakone fizike izvan našeg razumevanja. Umesto toga, pretpostavlja se da je Mlečni put dom ograničenog broja civilizacija sa tehnologijom sličnom našoj, koje je dovoljno napredna da postoji, ali ne i revolucionarna.

-Moguće je da su napredniji, ali ne značajno više od nas - na primer, kao da neko koristi Ajfon 42 umesto Ajfona 17, rekao je dr Robin Korbe, vodeći naučni saradnik na Univerzitetu Merilend, koji radi u NASA Centru za svemirske letove Godar.

Ova ideja je nastala kao moguće rešenje Fermijevog paradoksa, poznatog kao "velika tišina", što znači da iako je univerzum ogroman i star, još uvek nemamo ubedljive dokaze o postojanju vanzemaljskih civilizacija. Druge teorije do sada su pojedinim naučnicima delovale previše fantastično: Možda su vanzemaljci previše napredni da bi se mogli otkriti, možda je Zemlja posmatrana kao neka vrsta kosmičkog rezervata, a možda smo mi zaista jedini život u galaksiji. Zato se mnogi okreću ka ideji da vanzemaljci jedostavno nisu zainteresovani da stupe u kontakt sa nama.

Dosadašnja potraga za vanzemaljcima fokusirana je na "tehnopotpise", to jest znakove visoko razvijenih civilizacija kao što su moćni laserski signalni svetionici, robotske sonde, ogromne kosmičke strukture za korišćenje energije zvezda, pa čak i posete drugim svetovima ili ostavljanje artefakata u svemiru. Međutim, ako vanzemaljci zaista nemaju tehnologiju daleko iznad naše, sve ovo ne bi bilo moguće.

Princip "radikalne jednostavnosti" objašnjava "veliku tišinu" upravo time što su vanzemaljske civilizacije možda već dostigle vrhunac razvoja tehnologije koji nije mnogo iznad ljudskog. To znači da nema mašina bržih od svetlosti, eksperimenata sa tamnom materijom ili energijom, niti novih zakona fizike. Takve civilizacije bi se dugo mučile sa laserskim signalima, ne bi putovale između planeta, a nakon određenog vremena njima bi dosadilo istraživanje svemira i prestale bi sa svim aktivnostima.

Neki naučnici smatraju da je ova hipoteza previše "ljudska", to jest da se čovekova apatija i dosada projektuju na čitav kosmos. Moguće je da postoje civilizacije daleko iznad naše tehnološke sposobnosti da ih primetimo, a takođe, neobjašnjivi vazdušni fenomeni mogu već predstavljati tragove naprednog intelektualnog života, prenosi "Gardijan".

Dakle, ako postoje vanzemaljci, moguće je da su jednostavno "dosadni" po našoj meri: Dovoljno su razvijeni da opstanu, ali ne i da nas aktivno kontaktiraju, a upravo to stvara "veliku tišinu" koja nas zbunjuje i fascinira.

