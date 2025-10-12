ZAŠTITITE CVEĆE TOKOM JESENI I ZIME: Iskusni baštovani daju prave savete - evo šta treba da uradite

U OKTOBRU i novembru treba da se brinete o svojoj bašti kako bi ponovo zablistala u svom najboljem izdanju na proleće.

Foto: Grok veštačka inteligencija

Tokom jeseni treba da izvadite lukovice gladiola, a narcise, zumbule ili lale treba da pokrijete suvim lišćem.

Baštovani često pokrivaju svoju baštu borovim iglicama ili listovima bukve u oktobru i novembru i tako štite osetljive biljke tokom hladnih zimskih meseci. To je poslednji trenutak za vađenje krtola gladiola. Zdrave i neoštećene krtole treba osušiti i čuvati na suvom mestu, zaštićene od smrzavanja.

Prilikom vađenja pazite da ih ne oštetite.

Najbolje je rastresiti zemlju vilama ili lopatom, ali ne odmah iznad njih, već pored njih. Pazite, teško ih je izvaditi iz zemlje. Svako oštećenje može dovesti do infekcije bakterijama, gljivicama, a one koje ostanu oštećene u zemlji podložne su napadu štetočina. Nežno ih očistite od zemlje prstima ili mekom četkom.

Bacite one koje pokazuju znake truljenja, oštećenja, ali i one koje su premale, imaju rupe od štetočina, previše se ljušte itd. Bolesti se mogu brzo širiti, pa je bolje rizikovati jednu nego da sve propadnu.

Sušite ih napolju, nikada na direktnoj sunčevoj svetlosti, kako bi se ljuska i tanki prvi sloj stvrdnuli.

Nakon toga, stavite ih u papirnu kesu, kutiju ili gajbu, ali ih ne zatvarajte kako bi višak vlage mogao da ispari. Ne čuvajte ih u plastičnim posudama jer će se u njima pojaviti buđ. Čuvajte ih na tamnom i suvom mestu kao što je podrum, na temperaturi od 10 do 16 stepeni Celzijusa.

Pregledajte ih tokom jeseni i zime i uklonite one koje pokazuju znake truljenja, plesni i slično.

Lukovice koje ostaju u zemlji tokom zime, na primer, lale, narcisi ili zumbuli, treba pokriti suvim lišćem.

(Večernji list)

