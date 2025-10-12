MICROSOFT PRIZNAO: Evo zašto vam računar sporije radi
MICROSOFT je nedavno objavio zvanični vodič pod nazivom "Saveti za poboljšanje performansi Windows računara" a koji je namenjen korisnicima Windows 10 i Windows 11 sistema.
U dokumentu se navodi deset preporuka koje mogu pomoći u otkrivanju uzroka sporijeg rada računara tokom vremena.
Posebnu pažnju privuklo je priznanje samog Microsoft da dve uobičajene funkcije mogu biti glavni uzrok pada performansi - OneDrive sinhronizacija i vizuelni efekti sistema.
Evo kako da ubrzate svoj računar
Isključite OneDrive sinhronizaciju ako vam nije neophodna. Automatska sinhronizacija fajlova sa OneDrive servisom neprekidno prenosi podatke između lokalnog diska i oblaka, što može značajno opteretiti sistem, naročito kod slabijih računara. Microsoft preporučuje korisnicima da procene koliko im je ova funkcija zaista potrebna i da je, ukoliko primete usporavanje, privremeno isključe.
Ugasite vizuelne efekte za brži rad sistema. Animacije, senke i drugi grafički efekti čine interfejs Windows-a atraktivnijim, ali istovremeno troše dodatne resurse. Na računarima sa manjom količinom RAM memorije, to može dovesti do primetnog usporavanja. Isključivanje ovih efekata često daje trenutni rezultat u vidu bržeg odziva sistema.
Dodatni saveti za bolje performanse
Microsoft takođe podseća korisnike da redovno ažuriraju operativni sistem i drajvere, kao i da povremeno proveravaju računar na prisustvo virusa i malvera. Preporučuje se i čišćenje privremenih i nepotrebnih fajlova, oslobađanje prostora na disku i ograničavanje programa koji se automatski pokreću prilikom startovanja Windows.
Korisnicima se savetuje i da izbegavaju otvaranje previše aplikacija ili kartica u pregledaču, jer to dodatno troši memoriju i usporava sistem. Ako sve mere ne donesu željene rezultate, moguće rešenje može biti vraćanje sistema na raniju tačku.
