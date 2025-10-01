TRZAVICE S ČLANOVIMA PORODICE Astro savet za sredu, 1. oktobar: Pozicija Jupitera u Raku najviše će uticati na ova četiri znaka
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, doma i porodice, žena, domovine, naroda, popularnosti, u Jarcu, danas obrazuje opoziciju s moćnim Jupiterom u Raku.
Taj aspekt podstiče intuciju ali donosi i trzavice u domu, s ljubavnim partnerom i članovima porodice. Ova opozicija takođe nosi probleme s nekretninama, ali i zbog povećane potrebe za trošenjem novca. Pazite s kim se i šta dogovarate i kome poklanjate poverenje, naročito kada je reč o poslu i finansijama. Opasnost od povreda u kući.
Mesec danas takođe pravi kvadrat sa Merkurom čineći vas sklonim pogrešnim odlukama.
Ove aspekte Meseca danas će osetiti svi znaci, a najviše kardinalni - Jarčevi, Rakovi, Ovnovi i Vage.
