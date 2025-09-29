MONUMENTALNO ARHEOLOŠKO OTKRIĆE U MALAGI: Španski arheolozi pronašli grobnicu staru 5000 godina
ARHEOLOZI u Španiji otkrili su 5.000 godina staru grobnicu, izuzetno dobro očuvanu, koja svedoči o davno nestaloj zajednici.Kako prenosi "Grik Riporter", istraživački tim Univerziteta u Kadizu pronašao je grobnicu u blizini mesta Teba, u južnoj provinciji Malaga.
Ova grobnica, duga oko 13 metara, poznata je kao dolmen - kameni spomenik koji je, prema Enciklopediji Britanika, često sadržao komore korišćene za sahranjivanje mrtvih. Prema saopštenju univerziteta, upravo ovaj dolmen "pruža ključne informacije o pogrebnim običajima i mrežama razmene na južnom Iberijskom poluostrvu tokom trećeg milenijuma pre nove ere".
Profesor Serafin Besera, direktor Muzeja u Tebi i jedan od rukovodilaca projekta, izjavio je da bi otkriće moglo predstavljati "jedan od najmonumentalnijih i najsačuvanijih dolmena" u regionu.
- Izuzetno stanje u kojem se nalazi omogućiće nam da detaljno upoznamo život i verovanja tih zajednica - dodao je profesor.
U saopštenju univerziteta navodi se da je u grobnici pronađenooružje i razni drugi predmeti. Istraživače je posebno zainteresovalo prisustvo morskih školjki.
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)