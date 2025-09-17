DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 18. SEPTEMBAR: Bika očekuje svađa s partnerom, a Raka sa ženama, Jarca muči nesanica, Ribe su malo nervozne,

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 18. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

Horoskop za četvrtak, 18. septembar 2025.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Neophodan je oprez ukoliko planirate neku kupovinu ili prodaju bilo da se radi o nekretninama ili nečem mnogo manjem. Nemojte da ulazite u rasprave sa ženama. Poslušajte savet Vage ili Strelca.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Možete da postignete povoljan poslovni dogovor, ako se bavite samostalnom delatnošću ili planirate saradnju sa strancima. Moguća neočekivana svađa sa partnerom ili mlađim članom porodice. Bol u leđima.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Naglašen znak Lava donosi vam uspeh preko zanimanja koja imaju veze s medijima, privatnim preduzetništvom, obrazovanjem mladih. Pokušajte da se manje nervirate zbog neke porodične situacije. Nesanica.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući novca čini vas aktivnijim donoseći dogovor o nekoj novoj poslovnoj aktivnosti. Vanredni izdaci u domu. Promena planova u večernjim satima. Poslušajte savet Riba. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec prelazi preko asteroida Fortuna u vašem znaku pa vaši talenti danas mogu doći do punog izražaja. Izbegavajte rasprave sa ženama. Iznenadni odlazak na put. Skloni ste preispitivanju odluka u ljubavi.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Naglašena 12. kuća čini vas sklonim introspekciji posebno kada je reč o nekoj ljubavnoj romansi koju želite d držite u tajnosti. Dogovor o novom projektu. Poslušajte savet mlađe osobe. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Asteroid Pandora u vašem znaku donosi vam bolji uvid u situaciju koja se odnosi na mlađu osobu iz porodice. Poslovna sitaucija zahteva više koncentracije. Imate podršku i pomoć muškarca iz porodice. Unosite više vitamina.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u desetoj kući može vam doneti sukob sa ženama na poslu. Crni Mesec Lilit naglašava vaš seksipil čineći vas popularnijim u društvu suprotnog pola. Ne bi trebalo da obraćate previše pažnje na osobu koja vam zavidi.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Asteroid Amor u vašem znaku donosi mogućnost ulaska u romansu na poslu. Vaše ambicije po pitanju saradnje sa strancima rastu. Poslušajte savet starijeg člana porodice. Mlađa osoba iz porodice očekuje savet od vas.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Naglašen znak Lava podstiču vašu kreativnost i entuzijazam kada je reč o nekom novom vidu zarade. Možete da postignete dogovor o poslu na duže staze ako se bavite intelektualnom ili uslužnom delatnošću. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Pozicija vašeg vladaoca Urana i Meseca može vam danas doneti kraću raspravu s ljubavnim ili poslovnim partnerom. Mogući vanredni izdaci. Izbegavajte rizične finansijske poteze. Opasnost u saobraćaju.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Voljena osoba pokazuje znake posesivnosti, pa se danas čuvajte ljubomornih scena. Novac vam stiže preko saradnje sa jednom Škorpijom. Budete tolerantniji prema saradnicima i kolegama. Nervoza.