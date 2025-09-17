DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 18. SEPTEMBAR: Bika očekuje svađa s partnerom, a Raka sa ženama, Jarca muči nesanica, Ribe su malo nervozne,
SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 18. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
Horoskop za četvrtak, 18. septembar 2025.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Neophodan je oprez ukoliko planirate neku kupovinu ili prodaju bilo da se radi o nekretninama ili nečem mnogo manjem. Nemojte da ulazite u rasprave sa ženama. Poslušajte savet Vage ili Strelca.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Možete da postignete povoljan poslovni dogovor, ako se bavite samostalnom delatnošću ili planirate saradnju sa strancima. Moguća neočekivana svađa sa partnerom ili mlađim članom porodice. Bol u leđima.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Naglašen znak Lava donosi vam uspeh preko zanimanja koja imaju veze s medijima, privatnim preduzetništvom, obrazovanjem mladih. Pokušajte da se manje nervirate zbog neke porodične situacije. Nesanica.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u kući novca čini vas aktivnijim donoseći dogovor o nekoj novoj poslovnoj aktivnosti. Vanredni izdaci u domu. Promena planova u večernjim satima. Poslušajte savet Riba. Provodite više vremena u društvu prijatelja.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mesec prelazi preko asteroida Fortuna u vašem znaku pa vaši talenti danas mogu doći do punog izražaja. Izbegavajte rasprave sa ženama. Iznenadni odlazak na put. Skloni ste preispitivanju odluka u ljubavi.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Naglašena 12. kuća čini vas sklonim introspekciji posebno kada je reč o nekoj ljubavnoj romansi koju želite d držite u tajnosti. Dogovor o novom projektu. Poslušajte savet mlađe osobe. Provodite više vremena u društvu prijatelja.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Asteroid Pandora u vašem znaku donosi vam bolji uvid u situaciju koja se odnosi na mlađu osobu iz porodice. Poslovna sitaucija zahteva više koncentracije. Imate podršku i pomoć muškarca iz porodice. Unosite više vitamina.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Mesec u desetoj kući može vam doneti sukob sa ženama na poslu. Crni Mesec Lilit naglašava vaš seksipil čineći vas popularnijim u društvu suprotnog pola. Ne bi trebalo da obraćate previše pažnje na osobu koja vam zavidi.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Asteroid Amor u vašem znaku donosi mogućnost ulaska u romansu na poslu. Vaše ambicije po pitanju saradnje sa strancima rastu. Poslušajte savet starijeg člana porodice. Mlađa osoba iz porodice očekuje savet od vas.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Naglašen znak Lava podstiču vašu kreativnost i entuzijazam kada je reč o nekom novom vidu zarade. Možete da postignete dogovor o poslu na duže staze ako se bavite intelektualnom ili uslužnom delatnošću. Nesanica.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Pozicija vašeg vladaoca Urana i Meseca može vam danas doneti kraću raspravu s ljubavnim ili poslovnim partnerom. Mogući vanredni izdaci. Izbegavajte rizične finansijske poteze. Opasnost u saobraćaju.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Voljena osoba pokazuje znake posesivnosti, pa se danas čuvajte ljubomornih scena. Novac vam stiže preko saradnje sa jednom Škorpijom. Budete tolerantniji prema saradnicima i kolegama. Nervoza.
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)