SAMSUNG IZDAO HITNO UPOZORENJE: Kruži prevara zbog koje bi telefon mogao da vam bude zaključan
LAŽNI oglasi kruže internetom i obećavaju rani pristup novom Samsung softveru. Međutim, takva opcija ne postoji, a upravo na taj način prevaranti pokušavaju da namame žrtve.
Prevaranti pokušavaju da prevare korisnike Galaxy telefona, upozorava Samsung Mađarska u objavi na Fejsbuku. Prema navodima kompanije, na društvenim mrežama širi se nova prevara koja nudi pristup novoj verziji softvera One UI 8.
Link iz oglasa vodi na lažni sajt; cilj prevaranata je da zaključaju uređaje, a zatim od korisnika iznude novac za otključavanje. Kako proizvođač navodi: Samsung nikada ne distribuira softverska ažuriranja putem reklama ili spoljašnjih linkova. Takođe, zvanične informacije i ažuriranja dostupna su isključivo preko Samsungovih zvaničnih profila na društvenim mrežama, aplikacije Samsung Members, zajednice Samsung Community i samog uređaja.
Ujedno naglašavaju i da su „svi drugi izvori sumnjivi i predstavljaju ozbiljan bezbednosni rizik.“
Ako naiđete na ovakav oglas, jednostavno ga preskočite ili prijavite kao prevaru – na taj način Fejsbuk može da ga ukloni nakon više prijava.
